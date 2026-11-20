Đến với cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026, mỗi thí sinh đều mang theo những mục tiêu, kỳ vọng và khát vọng riêng trên hành trình chinh phục sân khấu âm nhạc. Có người mong muốn thử sức tại một sân chơi chuyên nghiệp, có người kỳ vọng cải thiện kỹ năng, tích lũy thêm kinh nghiệm, cũng có những giọng ca trẻ đặt mục tiêu đạt thành tích cao và khẳng định dấu ấn cá nhân. Dù xuất phát điểm và mục tiêu khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung đó là tình yêu âm nhạc, niềm đam mê ca hát và khát vọng được tỏa sáng tại Tiếng hát Hà Nội năm nay.