Các thí sinh sẵn sàng chinh phục vòng sơ khảo 2 Tiếng hát Hà Nội
Từ hơn 750 thí sinh, Ban Giám khảo cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 đã lựa chọn 239 thí sinh bước tiếp vào vòng sơ khảo 2. Trong đó, có 193 thí sinh đã tham gia vòng sơ khảo 1 và 46 thí sinh thuộc diện đặc cách. Vòng sơ khảo 2 chính thức khởi tranh từ ngày 19/11, mở ra chặng đường tranh tài mới với nhiều thử thách dành cho các thí sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-thi-sinh-san-sang-chinh-phuc-vong-so-khao-2-tieng-hat-ha-noi-246261120114354286.htm