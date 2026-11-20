Album vol.8 của Hồ Ngọc Hà gồm các sáng tác của những nhạc sĩ tên tuổi như Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa, Hùng Quân và các nhạc sĩ trẻ như Đỗ Hoàng Long, Jin, Kim Ngôn. Album gồm 10 ca khúc: Lời ong bướm (kết hợp với Hà An Huy), Vài câu hỏi lạ kỳ, Yeah I like it, Thân mật (kết hợp với Suboi), Manifest (kết hợp với Ái Phương, Gigi Hương Giang), Mỗi anh thôi (kết hợp với Hà Anh Tuấn)... Tất cả ca khúc trong album đều được Hồ Ngọc Hà quay hình theo hình thức performance music video.

Chia sẻ về quá trình thực hiện album này, Hồ Ngọc Hà tiết lộ, đây là dự án có tốc độ sản xuất nhanh kỷ lục trong sự nghiệp của cô, thực hiện trong chưa đầy nửa năm. Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận, cô là người nhanh chán và luôn lo ngại âm nhạc sẽ mất đi tính thời điểm nếu ấp ủ quá lâu.

Rút kinh nghiệm từ những dự án trước từng kéo dài đến 2 năm, rồi phải gác lại vì hết cảm hứng, lần này, Hồ Ngọc Hà quyết định gói gọn toàn bộ khâu lên ý tưởng, định hình phong cách âm nhạc lẫn hình ảnh chỉ trong khoảng nửa cuối năm 2026. Ngay sau đó, cô cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã bước vào giai đoạn "chạy nước rút" để tuyển chọn những ca khúc đồng điệu nhất với màu sắc chủ đạo của album.

Bên cạnh đó, việc phân bổ thời gian cho nhiều lĩnh vực trong những năm qua khiến Hồ Ngọc Hà trăn trở, khi tệp khán giả trẻ ngày nay có thể dần quên đi "gia tài" âm nhạc trước đây của cô. Vì vậy, sản phẩm lần này chính là cách để nữ ca sĩ khẳng định vị thế ca hát, đồng thời gợi nhắc cho công chúng về những dấu ấn âm nhạc mà cô đã dày công xây dựng.

Hồ Ngọc Hà bộc bạch, nếu thời trẻ làm nghề vì khát khao được ghi nhận và thành công, thì ở vị thế hiện tại, khi đã có chỗ đứng và những bản 'hit' được công chúng nhớ mặt đặt tên, mỗi lần xuất hiện hay ra mắt sản phẩm đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Với album vol.8, Hồ Ngọc Hà vẫn trực tiếp tham gia sâu và đảm nhận nhiều vai trò hơn trong dự án, vì hiểu rõ bản thân muốn gì ở giai đoạn này.

Chia sẻ về kỳ vọng dành cho album vol.8, Hồ Ngọc Hà cho biết, sức sống bền bỉ của những ca khúc cũ suốt những năm qua chính là động lực để cô tin vào giá trị của sự chỉn chu và tử tế trong âm nhạc. Nữ ca sĩ không đặt nặng áp lực bài hát nào cũng phải trở thành "hit quốc dân", mà chỉ mong sản phẩm chạm được đến số đông khán giả.

Đặc biệt, cô thẳng thắn thừa nhận, nỗi sợ lớn nhất không phải là thất bại về mặt thương mại, mà là sự cũ kỹ, lỗi thời và bị tụt lại phía sau thời đại. Do đó, việc khán giả đón nhận màu sắc âm nhạc lần này như một sự thử nghiệm mới mẻ, dù có phần kén tai hơn, lại chính là tín hiệu tích cực và niềm vui lớn nhất đối với Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà dùng hai từ đủ đầy và hạnh phúc để gói gọn trạng thái cuộc sống, công việc lẫn cảm xúc của bản thân ở thời điểm hiện tại. Nữ ca sĩ chia sẻ sự viên mãn giản dị, khi mỗi ngày đều có giấc ngủ ngon, được toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc yêu thích và luôn được bao bọc bởi những người thân yêu có cùng nguồn năng lượng tích cực.