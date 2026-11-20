Kỳ Duyên cho biết cô không hối tiếc với vai Thị Mầu trong “Chị chị em em 3”, bởi “nếu mình làm chưa tốt thì đạo diễn cũng sẽ không cho qua”. Tuy vậy, sau khi xem phim, cô thừa nhận bản thân có thể diễn tốt hơn.