Trang phục đậm dấu ấn văn hóa bản địa để tôn vinh nước chủ nhà

Tại sự kiện, Thân vương William diện áo Bandhgala với điểm nhấn là những chiếc cúc thêu tay do nhà thiết kế Manish Malhotra thực hiện. Trong khi đó, Vương phi Catherine gây ấn tượng với thiết kế của Mahima Mahajan, một chiếc váy lụa chấm bi đỏ được thêu thủ công họa tiết vàng truyền thống Banarasi, kết hợp điểm xuyết hạt cườm màu lục bảo tinh xảo.

Cả hai lựa chọn trang phục may đo riêng từ các nhà thiết kế Ấn Độ như một cách tinh tế để thể hiện sự trân trọng trong hoạt động đối ngoại này

Lần đầu đeo vòng cổ trong bộ trang sức hoàng gia đặc biệt

Điểm nhấn đắt giá nhất trên tổng thể tạo hình của Vương phi xứ Wales là đôi khuyên tai và chiếc vòng cổ thuộc bộ trang sức bằng vàng đính kim cương và ngọc lục bảo. Bộ trang sức này vốn được cho là quà tặng của Tổng thống đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dành cho cố Nữ vương Elizabeth vào năm 1989.

Trọn bộ gồm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay và nhẫn từng được cố Nữ vương Elizabeth sử dụng khá nhiều lần. Vào năm 2022, Vương phi Catherine được cố Nữ vương cho mượn khuyên tai và vòng tay để diện trong một buổi tiệc ở chuyến thăm Jamaica. Còn đây là lần đầu tiên cô đeo chiếc vòng cổ của bộ trang sức này.

Bộ trang sức bằng vàng đính kim cương và ngọc lục bảo tuyệt đẹp

Tính đến nay, cố Nữ vương Elizabeth và Vương phi Catherine là hai người duy nhất được đeo bộ trang sức đặc biệt này.

Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục bản địa tinh xảo cùng những báu vật mang giá trị lịch sử của Hoàng gia Anh một lần nữa khẳng định phong thái thanh lịch, khéo léo của vợ chồng Thân vương xứ Wales trong các sự kiện đối ngoại quan trọng.