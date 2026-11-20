Mới đây, NSƯT Hữu Châu hài hước kể rằng sau chuyến quay tại Đại Nội và khi đoàn phim đóng máy, Tăng Thanh Hà vẫn giữ thói quen gọi ông là “Cậu”. Cách xưng hô này bắt nguồn từ mối quan hệ giữa hai nhân vật trong phim, nhưng dường như đã trở thành một cách gọi thân thương ngoài đời.

Nam nghệ sĩ còn tiết lộ một chi tiết khiến nhiều người bật cười. Cứ đến ngày Rằm, ông lại được Tăng Thanh Hà gửi tặng chả lụa chay. NSƯT Hữu Châu vui vẻ chia sẻ: “Ăn hoài tới giờ luôn á”. Câu chuyện cho thấy sự gần gũi giữa hai nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở thời gian làm việc chung.

NSƯT Hữu Châu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Với NSƯT Hữu Châu, danh xưng “Cậu” còn gắn liền với vai diễn Đinh An trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Trong phim, ông đảm nhận nhân vật người cậu của Nam Phương Hoàng hậu, do Tăng Thanh Hà thủ vai. Mối quan hệ trên màn ảnh vì thế tạo nên một sợi dây kết nối thú vị giữa hai diễn viên.

Đáng chú ý, Hoàng Hậu Cuối Cùng cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Tăng Thanh Hà sau thời gian dài hạn chế tham gia các dự án phim ảnh. Việc nữ diễn viên đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi đây là nhân vật lịch sử có nhiều dấu mốc đáng chú ý.

Trong khi đó, NSƯT Hữu Châu góp mặt với vai Đinh An. Đây là nhân vật có mối liên hệ gia đình với Nam Phương Hoàng hậu, góp phần mở rộng câu chuyện về cuộc đời của nhân vật trung tâm. Sự kết hợp giữa NSƯT Hữu Châu và Tăng Thanh Hà hứa hẹn mang đến những tương tác đáng chú ý trên màn ảnh.

Tăng Thanh Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Một đoạn video hậu trường được chia sẻ cũng hé lộ không khí làm việc của ê-kíp. Ở cảnh quay đầu tiên tại Đại Nội, NSƯT Hữu Châu xuất hiện trong bộ vest tối màu, sơ mi trắng và cà vạt kẻ sọc. Tạo hình chỉn chu cùng thần thái điềm tĩnh giúp nam nghệ sĩ thể hiện vẻ trang trọng của nhân vật Đinh An.

Bên cạnh đó, Thân Thúy Hà đảm nhận vai Agnes, chị gái của Nam Phương Hoàng hậu. Nhân vật này được giới thiệu là người rất yêu thương em gái, đồng thời trở thành điểm tựa để Hoàng hậu có thể chia sẻ những tâm tư riêng. Trong hậu trường, Thân Thúy Hà xuất hiện với tạo hình cổ điển, thanh lịch, phù hợp bối cảnh cung đình.

Không khí vui vẻ giữa NSƯT Hữu Châu, Thân Thúy Hà, đạo diễn Bảo Nhân, Namcito và các thành viên ê-kíp phần nào cho thấy sự phối hợp của đoàn phim. Những câu chuyện đời thường như món quà chả lụa chay hay cách gọi “Cậu” cũng giúp khán giả có thêm góc nhìn gần gũi về tình cảm giữa các nghệ sĩ.

Hoàng Hậu Cuối Cùng dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027. Sự góp mặt của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu cùng NSƯT Hữu Châu trong vai Đinh An đang là một trong những điểm được khán giả quan tâm. Bên cạnh nội dung về nhân vật lịch sử, những chia sẻ hậu trường của dàn diễn viên tiếp tục khiến dự án nhận được sự chú ý trước ngày ra rạp.