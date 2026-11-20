Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn hài và phim truyền hình. Sau khi xây dựng tổ ấm mới bên bà xã Tăng Khánh Chi kém 37 tuổi, nam diễn viên hiện tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và con trai.

Mới đây, Quang Minh chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày sinh nhật. Nam diễn viên được bà xã cùng những người thân quen tổ chức buổi mừng tuổi mới ấm cúng. Trong không khí vui vẻ, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, dành những lời chúc tốt đẹp đến nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Quang Minh hạnh phúc đón sinh nhật bên vợ.

Đón tuổi mới bên những người thân yêu, Quang Minh bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Hôm nay 20-11 mình lại thêm 1 tuổi nữa rồi. Xin cảm ơn ơn trên đã cho con sức khỏe gia đình bình an".

Cùng thời điểm, Tăng Khánh Chi cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng chồng trong chuyến du lịch gần đây của cả hai. Bà xã kém tuổi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Quang Minh, thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho bạn đời. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Quang Minh, mong nam nghệ sĩ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tiếp tục có nhiều dự án nghệ thuật mới. Một số người bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc gia đình quây quần, cho rằng niềm vui tuổi mới của nam diễn viên không nằm ở những món quà đắt tiền mà chính là sự hiện diện của những người thân yêu. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Quang Minh.

Vợ kém 37 tuổi gửi lời chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ Quang Minh.

Quang Minh và Tăng Khánh Chi là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác lên đến 37 năm. Dù từng đối diện với những ý kiến trái chiều từ dư luận, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành và xây dựng cuộc sống chung. Đặc biệt, sự xuất hiện của con trai chung càng khiến tổ ấm của nam diễn viên nhận được sự chú ý.

Hiện tại, Quang Minh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phù hợp với lịch trình cá nhân. Song song với công việc, anh dành thời gian chăm sóc gia đình, ở bên vợ và con trai.

Trên trang cá nhân, Quang Minh và Tăng Khánh Chi thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các chuyến đi chơi, du lịch đến những dịp đặc biệt của gia đình. Qua đó, khán giả có thể thấy cuộc sống của cặp đôi có nhiều hoạt động chung. Nam diễn viên cũng thường xuyên thể hiện niềm vui khi được đồng hành cùng vợ trong hành trình chăm sóc và nuôi dạy con nhỏ.

Nghệ sĩ Quang Minh tận hưởng hạnh phúc bên vợ.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Quang Minh và bà xã đã hoàn thành căn nhà mới khang trang, rộng rãi. Đây được xem là một dấu mốc đáng nhớ đối với gia đình nam nghệ sĩ sau thời gian vun vén cuộc sống chung. Không gian sống được hoàn thiện cũng giúp vợ chồng anh có thêm điều kiện chăm lo cho con trai và tận hưởng những giây phút sum vầy.

Ở tuổi mới, Quang Minh có thêm một niềm vui khi được đón sinh nhật bên bà xã, con trai và những người thân thiết. Với nam diễn viên, sức khỏe, sự bình an của gia đình và những khoảnh khắc đoàn viên là điều đáng trân trọng. Những chia sẻ giản dị trong ngày sinh nhật phần nào cho thấy sự hài lòng của anh với cuộc sống hiện tại.