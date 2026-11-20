Giải mã “Anti Genre": Khi những sóng âm độc bản cùng cộng hưởng

Tiếp nối hành trình của dự án KOSMIK Live Concert In Hanoi, album “Anti Genre" ra đời như lời khẳng định vị thế và tư duy âm nhạc của SpaceSpeakers sau 15 năm gắn bó. Khái niệm của album được khởi nguồn từ chính tên gọi nguyên bản SpaceSpeakers - Loa không gian.

Giám đốc sáng tạo Touliver cùng các cộng sự trong quá trình thực hiện album

Trong vũ trụ âm nhạc rộng lớn, mỗi nghệ sĩ của SpaceSpeakers được ví như một tần số sóng âm riêng biệt với màu sắc, ngôn ngữ và bản sắc không thể trộn lẫn. Thay vì ép mình vào một khuôn mẫu chung để tạo sự đồng nhất, họ chọn cách đặt những cá tính đối lập cạnh nhau. Khi những tần số ấy va chạm và giao thoa, chúng không triệt tiêu hay hòa tan lẫn nhau mà kiến tạo nên những cấu trúc âm thanh mới mẻ. Đó cũng là tuyên ngôn của “Anti Genre": âm nhạc đích thực không cần bị đóng khung bởi bất kỳ định nghĩa hay ranh giới thể loại nào.

Cuộc chơi đa sắc, ngẫu hứng và không giới hạn “genre” qua 10 ca khúc

Nếu 15 năm trước, mỗi thành viên đến với SpaceSpeakers bằng bản năng và cái tôi âm nhạc sơ khai, thì ở cột mốc hiện tại, những màu sắc ấy đã đạt đến độ chín muồi, tự do và phóng khoáng hơn bao giờ hết. “Anti Genre" mang tinh thần năng động, cởi mở và đầy tính ngẫu hứng, nơi mọi rào cản về thế hệ hay phong cách đều được gỡ bỏ để nhường chỗ cho sự tung hứng đầy tự nhiên trong phòng thu.

Xuyên suốt 10 ca khúc người nghe sẽ được dẫn dắt qua một không gian âm nhạc biến hóa không ngừng. Album trải dài trên nhiều địa hạt từ Dubstep, Trap, Hip-hop, Funk, Disco cho đến Pop, Rock, R&B và Instrumental. Mười ca khúc là mười cuộc đối thoại âm thanh độc đáo, nơi mỗi nghệ sĩ đều có không gian riêng để tỏa sáng nhưng vẫn hòa nhịp trong một tổng thể thống nhất.

Sự giao thoa liên thế hệ cùng tư duy hình ảnh “không theo lối mòn”

Khác biệt lớn nhất của “Anti Genre" so với cột mốc KOSMIK 2022 nằm ở sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ OG đời đầu cùng làn gió mới - thế hệ YG (Young Generation) của SS Label. Cuộc chạm trán giữa tư duy dày dạn của lớp nghệ sĩ tiên phong và nguồn năng lượng mới mẻ từ lứa kế cận đã tạo nên một đội hình hợp tác hiếm thấy trên thị trường hiện nay.

Về mặt âm thanh, chất lượng album được bảo chứng bởi Giám đốc sản xuất Touliver, quy trình Mix & Master khép kín tại SS Label cùng đội ngũ producer “nhà trồng” giàu kinh nghiệm thực chiến qua nhiều sân khấu và concert quy mô lớn – những cái tên vốn được khán giả đại chúng ví như “những chiếc Loa uy tín” của nhạc Việt.

Song hành cùng âm nhạc là sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu về mặt thị giác dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Giám đốc sáng tạo Touliver và Kiên Ứng. Thay vì sử dụng định dạng đồ họa 3D quen thuộc, cả hai đã trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện những set quay riêng biệt, đúng với tinh thần cho từng ca khúc. Đây là không gian để mỗi nghệ sĩ mang đến một mảng màu riêng biệt, cùng hội tụ tạo nên dấu ấn cá tính và hình ảnh độc bản trong vũ trụ KOSMIK. Tiếp nối MV mở đường “Không xi nhê”, ngày 19/11/2026, MV “Black Star” cùng chuỗi 8 MV trình chiếu được dàn dựng công phu chính thức ra mắt, hoàn thiện trải nghiệm nghe - nhìn đồng bộ cho khán giả.

Album “KOSMIK | Anti Genre” hiện đã chính thức có mặt trên các nền tảng nhạc số.