Mới đây, Lê Giang đăng tải một đoạn video trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ diện mạo trẻ trung và phong cách thời trang năng động. Trong video, nữ nghệ sĩ lựa chọn trang phục có thiết kế hiện đại, khéo léo tôn vóc dáng và đường nét cơ thể. Ở tuổi 54, chị vẫn tự tin xuất hiện trước ống kính với thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình của nữ diễn viên. Một số ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn của chị với những nhận xét như "trẻ đẹp quá", "nhìn cô nay thon gọn". Đây cũng không phải lần đầu Lê Giang gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh đời thường hoặc khoảnh khắc diện trang phục có phần táo bạo trên mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ vốn có phong cách thời trang phóng khoáng, yêu thích những thiết kế giúp tôn lên vóc dáng.

Lê Giang gây chú ý với diện mạo trẻ trung ở tuổi 54.

Lê Giang tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lê Giang, sinh năm 1972 tại Vĩnh Long. Chị bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 15 tuổi và sớm trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh. Năm 1990, nữ nghệ sĩ gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga, sau đó giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầy. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật của chị.

Sau thời gian gắn bó với cải lương, Lê Giang chuyển hướng sang diễn hài, tham gia nhiều chương trình truyền hình và sân khấu kịch. Chị từng ghi dấu ấn qua chương trình Gala Cười, phim truyền hình Cô gái xấu xí và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Khi lấn sân điện ảnh, nữ nghệ sĩ tiếp tục tạo dấu ấn qua các tác phẩm như Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà Bà Nữ, Chị Chị Em Em 2 và Cô dâu hào môn.

Trong đó, vai bà Nữ trong Nhà Bà Nữ được xem là một trong những dấu mốc nổi bật của Lê Giang trên màn ảnh rộng. Hóa thân thành người mẹ có tính cách nóng nảy, áp đặt nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương, chị thể hiện được cả màu sắc hài hước lẫn những phân đoạn tâm lý nặng cảm xúc. Vai diễn giúp nữ nghệ sĩ nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2023. Dù đôi lúc nhận ý kiến trái chiều về lối diễn cường điệu, Lê Giang vẫn cho thấy sức hút riêng nhờ nét diễn tự nhiên và khả năng tạo tiếng cười.

Phía sau sự nghiệp nghệ thuật là cuộc sống trải qua nhiều biến cố của nữ diễn viên. Lê Giang từng kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương và có hai người con là Duy Phước, Lê Lộc. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc, chị tiếp tục trải qua một lần đổ vỡ, từng có thời gian sang Australia sinh sống và làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Năm 2015, nữ nghệ sĩ trở về Việt Nam, tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và từng bước xây dựng lại sự nghiệp.

Nghệ sĩ Lê Giang ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Hiện tại, bên cạnh công việc diễn xuất, Lê Giang dành nhiều thời gian cho gia đình và các con. Nữ nghệ sĩ cũng đón thêm niềm vui khi con gái Lê Lộc sinh con, giúp chị lên chức bà ngoại ở tuổi 54. Dù trải qua nhiều thăng trầm, chị vẫn duy trì tinh thần lạc quan, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Những hình ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy sự tự tin, yêu đời của Lê Giang, đồng thời giúp nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.