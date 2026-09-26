Sơn Tùng bước lên tầm cao mới

Trưa 25/9, Genius bất ngờ đăng tải video ghi lại màn trình diễn live Come My Way của Sơn Tùng. Phần trình diễn nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ, đặc biệt khi đây là một trong những lần hiếm hoi ca khúc được giới thiệu tới công chúng dưới hình thức live performance kể từ khi phát hành vào cuối tháng 5.

Đáng chú ý, màn trình diễn trên Genius cũng đánh dấu lần đầu tiên Sơn Tùng thực sự thể hiện Come My Way bằng giọng hát live. Trước đó, tại một show diễn ở Việt Nam, nam ca sĩ từng đưa ca khúc lên sân khấu. Tuy nhiên, Sơn Tùng chủ yếu sử dụng phần nhạc nền và chưa trực tiếp thể hiện trọn vẹn bài hát.

Vì vậy, phiên bản được thực hiện cho Genius mang đến một ý nghĩa khác. Đây không đơn thuần là việc một ca khúc cũ được biểu diễn lại trên sân khấu, mà là cơ hội để Come My Way được giới thiệu trong một không gian nội dung âm nhạc có khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Genius là nền tảng âm nhạc quen thuộc với công chúng quốc tế, nổi tiếng với nội dung về lời bài hát, thông tin ca khúc và các video biểu diễn của nghệ sĩ. Trong nhiều năm, nền tảng này đã xây dựng một hệ sinh thái nội dung riêng, nơi các nghệ sĩ có thể giới thiệu âm nhạc thông qua những màn trình diễn được thực hiện dành riêng cho Genius.

Bởi vậy, việc Sơn Tùng xuất hiện tại Genius có thể được nhìn nhận rộng hơn một màn trình diễn quảng bá cho Come My Way. Nam ca sĩ đang đưa sản phẩm của mình vào một không gian mà khán giả không chỉ đến để nghe nhạc mà còn tìm hiểu về nghệ sĩ, ca khúc và câu chuyện phía sau sản phẩm.

Đáng chú ý hơn, Sơn Tùng được giới thiệu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện một màn trình diễn live riêng cho Genius. Chi tiết này khiến lần xuất hiện trở nên đáng chú ý đối với thị trường Vpop, bởi tên tuổi của một nghệ sĩ Việt Nam được đặt trong cùng hệ thống nội dung với nhiều nghệ sĩ quốc tế từng xuất hiện trên nền tảng.

Trong bối cảnh các nghệ sĩ châu Á ngày càng chủ động tìm kiếm những kênh tiếp cận công chúng toàn cầu, sự hiện diện trên những nền tảng quốc tế như Genius tạo thêm một điểm chạm giữa Vpop và thị trường bên ngoài Việt Nam.

Trong nhiều năm, câu chuyện đưa Vpop tiếp cận thị trường quốc tế thường được nhắc đến như một mục tiêu lớn nhưng không dễ thực hiện. Rào cản không chỉ nằm ở ngôn ngữ mà còn ở hệ thống phân phối, truyền thông và khả năng xuất hiện trên những nền tảng mà khán giả quốc tế thường xuyên sử dụng.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng trên Genius vì thế đáng chú ý ở chính khả năng mở rộng không gian tiếp cận. Thay vì chỉ đưa sản phẩm lên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, nam ca sĩ xuất hiện trực tiếp trong một sản phẩm nội dung được thực hiện bởi một nền tảng quốc tế.

Đặc biệt, Come My Way là ca khúc sử dụng tiếng Anh, qua đó phần nào giảm bớt rào cản ngôn ngữ khi tiếp cận người nghe bên ngoài Việt Nam. Màn trình diễn live trên Genius giúp ca khúc có thêm một "điểm vào" đối với những khán giả có thể chưa từng biết đến Sơn Tùng hoặc chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với âm nhạc của anh.

Ở góc độ này, giá trị của màn trình diễn không chỉ nằm ở lượt xem hay những bình luận tích cực ngay sau khi video được đăng tải. Quan trọng hơn, đây là cách một nghệ sĩ Việt Nam hiện diện trực tiếp trên một nền tảng âm nhạc quốc tế và để sản phẩm của mình được đặt trong một môi trường có tính kết nối với cộng đồng nghe nhạc toàn cầu.

Ngay sau khi Genius đăng tải video, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều phản ứng từ người hâm mộ Việt Nam. Không ít khán giả dành lời khen cho màn trình diễn, đồng thời nhắc lại những tranh luận trước đây xoay quanh khả năng hát live của Sơn Tùng. Đa số bình luận đều thể hiện sự phấn khích, khen ngợi màn trình diễn và giọng hát của nam ca sĩ.

Những phản hồi này cho thấy yếu tố hát live vẫn là một trong những điều được khán giả quan tâm khi Sơn Tùng xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, xét ở phạm vi rộng hơn, điều đáng chú ý nhất của màn trình diễn lần này nằm ở chính nơi nó được thực hiện.

Sau nhiều năm xây dựng vị trí tại thị trường Việt Nam, Sơn Tùng tiếp tục tìm kiếm những không gian mới để giới thiệu âm nhạc của mình. Từ việc phát hành sản phẩm bằng tiếng Anh đến xuất hiện trên một nền tảng âm nhạc quốc tế như Genius, những bước đi này tạo thêm một hướng tiếp cận để tên tuổi của anh được biết đến bên ngoài thị trường trong nước.

Come My Way có thể chỉ là một ca khúc trong hành trình âm nhạc của Sơn Tùng, nhưng màn trình diễn trên Genius lại mang ý nghĩa rộng hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy Vpop đang có thêm những cơ hội để hiện diện trên các nền tảng quốc tế, nơi nghệ sĩ Việt Nam không chỉ được nhắc đến bởi khán giả trong nước mà còn có thể chủ động giới thiệu âm nhạc của mình tới cộng đồng nghe nhạc rộng lớn hơn.