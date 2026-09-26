Mỹ nam đình đám bất ngờ bị chỉ trích

Theo Sina, ngày 26/9, Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để trở về Bắc Kinh. Đây là lần đầu nam diễn viên lộ diện sau khi vướng tranh cãi liên quan đến bạn gái Lưu Văn và bộ phim Đầu xuân tươi sáng.

Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Tỉnh Bách Nhiên diện trang phục đơn giản, đội mũ và đeo kính. Nam diễn viên vẫn vẫy tay chào người hâm mộ trước khi rời đi, không có phản hồi về những tranh luận đang bủa vây mình.

Trong khi đó, siêu mẫu Lưu Văn được cho là trở về Bắc Kinh trên một chuyến bay khác. Một số blogger giải trí cho biết siêu mẫu đã đổi sang chuyến sớm nhất trong ngày và đi trước Tỉnh Bách Nhiên. Việc hai người tách lịch trình nhanh chóng thu hút chú ý bởi trước đây họ từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sân bay sau các sự kiện.

Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sân bay ngày 26/9, vẫy tay chào người hâm mộ trước khi trở về Bắc Kinh. Trong khi đó, Lưu Văn được cho là đã đổi sang chuyến bay sớm hơn và trở về một mình. Ảnh: Sina.

Theo các video đang lan truyền trên Weibo, Lưu Văn liên tục ho khi xuất hiện tại sân bay. Dù vậy, cô vẫn ký tên cho một số người hâm mộ. Siêu mẫu không lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến mình và bạn trai. Thông tin cô chủ động đổi chuyến để tránh điều tiếng hiện mới xuất phát từ các blogger, chưa được người trong cuộc xác nhận.

Tranh cãi bắt đầu tại concert của Lý Vinh Hạo ở Thượng Hải tối 25/9. Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái Lưu Văn cùng có mặt dưới hàng ghế khán giả. Khi giao lưu, Lý Vinh Hạo gọi nam diễn viên là “Luke” - tên tiếng Anh của Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng - rồi nhắc Lưu Văn là người phụ nữ quan trọng bên cạnh anh.

Cách giới thiệu này khiến một bộ phận khán giả phản ứng. Đầu xuân tươi sáng vừa tạo cơn sốt nhờ chuyện tình giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, do Tôn Thiên thủ vai. Vì vậy, nhiều fan cho rằng “Luke” vẫn là cái tên gắn với nhân vật trong phim, và việc kéo tên này sang chuyện tình cảm thật của Tỉnh Bách Nhiên với Lưu Văn là không phù hợp.

Sự khó chịu càng tăng khi trước đó Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được khán giả nhiệt tình ghép đôi nhờ hiệu ứng phim. Một số người từ đó cáo buộc nam diễn viên vừa hưởng sức nóng từ cặp đôi trên màn ảnh, vừa để tên nhân vật được sử dụng để nhắc đến chuyện tình cảm ngoài đời.

Các bình luận như “Tỉnh Bách Nhiên là Tỉnh Bách Nhiên, Luke là Luke” hay “trả Luke lại cho Flora” sau đó xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phản ứng này quá mức, bởi Tỉnh Bách Nhiên vốn có bạn gái ngoài đời và câu nói của Lý Vinh Hạo chỉ là màn trêu đùa tại concert.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn hẹn hò nhiều năm nhưng khá kín tiếng, hiếm khi công khai chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: twnews, HK01.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ Trung Quốc. Anh bước vào giới giải trí sau khi giành quán quân cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi năm 2007, sau đó hoạt động cùng nhóm BOBO trước khi tập trung cho diễn xuất. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Truy lùng quái yêu, Chúng ta của sau này, Mây gió biến đổi, Tân sinh...

Lưu Văn sinh năm 1988 tại Hồ Nam, là một trong những người mẫu Trung Quốc có sự nghiệp quốc tế nổi bật, từng trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, xuất hiện trong bảng xếp hạng thu nhập cao của Forbes. Lưu Văn nhiều năm hoạt động tại các tuần lễ thời trang lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.