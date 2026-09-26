Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án

Sáng nay (26/9), phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác bước sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án dành cho các bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù. Trước đó, cựu Bộ trưởng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đại diện VKS cũng đề nghị giảm án cho các bị cáo khác như sau:

Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - Ban YTTĐ): giảm 2 năm-2 năm 6 tháng tù.

Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng): giảm 3 năm-3 năm 6 tháng tù.

Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT): giảm 3-6 tháng tù.

Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng). Theo đó, đề nghị giảm án cho bị cáo Hiệp từ 3 năm tù thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế), Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ).

Quan điểm luận tội của đại diện VKS

Quan điểm của đại diện VKS cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Các bị cáo đều được tuyên mức án dưới khung hình phạt hoặc trên mức khởi điểm. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Đối với 3 bị cáo mà đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo này là nghiêm trọng, để lại hậu quả lớn, chưa khắc phục được hậu quả.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác, đại diện VKS nhấn mạnh, cựu Bộ trưởng không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Các bị cáo khác do tính chất phạm tội là nghiêm trọng, tội phạm có khung hình phạt 10-20 năm tù, hành vi của các bị cáo gây hậu quả lớn, chưa khắc phục được hậu quả nên cũng không thể giảm án xuống mức án tù treo.

Bào chữa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ của mình được hưởng án treo.

Gây thất thoát lớn

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, các bị cáo đã có vi phạm trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm của các bị cáo trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án được xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án.

Các quyết định này là căn cứ để Ban YTTĐ triển khai thực hiện dự án. Song quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.