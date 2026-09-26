Ca sĩ Lưu Hoan qua đời

Theo The Paper, ngày 26/9, Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc, nơi Lưu Hoan từng giảng dạy hơn 30 năm, báo tin buồn nghệ sĩ qua đời lúc 9h52 ngày 25/9 tại Thượng Hải. Theo thông tin, thời điểm ông mất, người thân có mặt bên cạnh.

Lưu Hoan là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Nguyên nhân bệnh cụ thể hiện chưa được công bố. Trước đây, Lưu Hoan từng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Theo People's Daily, năm 2009, ông được chẩn đoán hoại tử vô mạch chỏm xương đùi. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ khoảng thời gian trước phẫu thuật, việc đi lại khó khăn khiến chất lượng cuộc sống của ông bị ảnh hưởng. Sau điều trị, sức khỏe của Lưu Hoan dần hồi phục. Hiện chưa có thông tin cho thấy căn bệnh này liên quan đến việc ông qua đời.

Theo di nguyện của Lưu Hoan, tang lễ được tổ chức giản dị, không có lễ viếng hay lễ truy điệu. Những hoạt động hỗ trợ các nhạc sĩ sáng tác trẻ mà ông theo đuổi nhiều năm cũng sẽ tiếp tục được duy trì.

Lưu Hoan sinh tháng 8/1963 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Từ năm 1991, nam nghệ sĩ giảng dạy tại Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc. Ông gắn bó với công việc này hơn 30 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2023.

Lưu Hoan bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1980 qua nhiều ca khúc nhạc phim. Trong sự nghiệp, tên tuổi ông gắn với Thiếu niên tráng chí bất ngôn sầu, Á Châu hùng phong, Tòng đầu tái lai, Thiên vạn thứ đích vấn và đặc biệt là Hảo hán ca trong bộ phim truyền hình Thủy Hử.

Hảo hán ca trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Lưu Hoan. Giọng hát mạnh, dày cùng phong cách trình diễn đặc trưng giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc. People's Daily từng nhận định từ những ca khúc nhạc phim cuối thập niên 1980 đến Hảo hán ca, Tòng đầu tái lai, Lưu Hoan liên tục tạo ra những tác phẩm ghi dấu trong đời sống âm nhạc đại chúng nước này.

Năm 2008, Lưu Hoan cùng Sarah Brightman thể hiện You and Me tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Ảnh: @enanyang.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Lưu Hoan diễn ra năm 2008. Tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, ông cùng ca sĩ Anh Sarah Brightman thể hiện You and Me, ca khúc chủ đề của kỳ Thế vận hội.

Ngoài ca hát, Lưu Hoan còn tham gia sáng tác và thực hiện âm nhạc cho nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Ông từng đảm nhận phần âm nhạc cho Hậu cung Chân Hoàn truyện và thể hiện ca khúc Phượng hoàng vu phi.

Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều năm thúc đẩy âm nhạc nguyên bản tại Trung Quốc. Ông từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các chương trình âm nhạc, trong đó có The Voice of China và Sing My Song. Năm 2019, Lưu Hoan thành lập quỹ mang tên mình nhằm hỗ trợ những người sáng tác nhạc Hoa ngữ.

Về đời tư, Lưu Hoan kết hôn với Lư Lộ vào năm 1988. Hai người có một con gái.