'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' được chọn dự sơ tuyển Oscar lần thứ 99

Theo Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL, Bộ VHTT&DL giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký bộ phim tham dự, hoàn thiện hồ sơ và gửi các tài liệu theo quy định của Ban Tổ chức giải. Bản phim DCP cùng đĩa phim có phụ đề tiếng Anh phải được gửi tới Ban Tổ chức Oscar trước 17h ngày 1/10/2026.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” là bộ phim do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Phim thuộc thể loại huyền sử, hành động, lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và truyền thuyết dân gian gắn với thời Đinh và vùng đất Cố đô Hoa Lư.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và những truyền thuyết dân gian gắn với vùng đất Cố đô Hoa Lư. Ảnh: NSX

Câu chuyện xoay quanh bảy tráng sĩ được giao nhiệm vụ đưa linh cữu vua Đinh Tiên Hoàng đến nơi an táng an toàn trong bối cảnh triều đình rơi vào khủng hoảng sau khi nhà vua qua đời. Theo mạch truyện, 99 cỗ quan tài được đưa theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng các thế lực truy đuổi, bảo vệ bí mật về nơi an táng nhà vua.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên thuộc các thế hệ như Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Lê Vũ Long…

Dự án phim được giới thiệu là đã ấp ủ trong nhiều năm, với cảnh quay chính tại Ninh Bình, kết hợp các yếu tố hành động, võ thuật, truyền thuyết và chất liệu lịch sử trong bối cảnh nước Đại Cồ Việt.

Khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 28/8/2026, bộ phim được đầu tư với quy mô lớn và từng nhận nhiều sự chú ý trước khi phát hành. Tuy nhiên, kết quả phòng vé chưa đạt kỳ vọng. Đến ngày 26/9, phim đạt doanh thu hơn 38 tỷ đồng, trong khi mức đầu tư được ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Dù chưa tạo được kết quả thương mại tương xứng với quy mô dự án, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vẫn được chú ý ở khía cạnh khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa và huyền sử Việt Nam trên màn ảnh rộng. Phim đầu tư đáng kể cho bối cảnh, phục trang, mỹ thuật và quy mô sản xuất, qua đó góp phần đưa câu chuyện về thời Đinh và vùng đất Hoa Lư đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Việc được lựa chọn “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 cũng mở ra một hành trình khác cho bộ phim này. Tác phẩm sẽ tham gia vòng sơ tuyển cùng các phim do nhiều quốc gia gửi tới hạng mục Phim truyện quốc tế.

Sau vòng này, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ sẽ thực hiện các bước theo quy trình của giải thưởng để xác định danh sách rút gọn và các đề cử chính thức.

Cảnh trong phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”. Ảnh: NSX

Trước đó, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” cũng được giới thiệu tại một số hoạt động và liên hoan phim quốc tế. Trong thời gian tới, phim hướng đến Liên hoan phim quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9 và Liên hoan phim quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10/2026.

Việc lựa chọn một tác phẩm khai thác lịch sử, văn hóa và truyền thuyết Việt Nam gửi tới Oscar tiếp tục đặt “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vào hành trình quảng bá những câu chuyện mang dấu ấn Việt Nam tới khán giả quốc tế. Đây cũng là cơ hội để một dự án điện ảnh về lịch sử Việt Nam tiếp tục được giới thiệu với khán giả quốc tế.