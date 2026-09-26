Thiết kế váy cưới đặc biệt của vợ Akira Phan trong ngày trọng đại

Tối 26/9, ca sĩ Akira Phan tổ chức lễ cưới với doanh nhân Trúc Phương (Phương Maika) tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP HCM với khoảng 700 khách mời. Trước giờ G, bà xã Akira Phan hé lộ bộ đầm cưới được Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Theo nhà thiết kế, bộ đầm cưới chính như một lời tỏ tình giấu trong khăn voan.

Trang phục trễ vai hai trong một tông bạc, dựng trên phom corset 3D, ôm trọn đường cong cơ thể. Bề mặt váy đính thủ công pha lê cao cấp, tạo hiệu ứng bắt sáng sống động theo từng chuyển động thay vì nằm yên như một lớp trang trí tĩnh. Cấu trúc cho phép phom váy biến đổi trong buổi lễ: tùng xòe rộng kiêu hãnh khi cô dâu bước vào lễ đường, sau đó có thể tháo ra, điều chỉnh gọn hơn để thuận tiện di chuyển.

Trên lớp voan mỏng, Chung Thanh Phong đính Swarovski thành hình những nốt nhạc, thêu tên ca khúc "The Vow" - bản tình ca Châu Đăng Khoa viết lời để Akira Phan dành tặng vợ trong ngày cưới. Nhờ vậy, khăn voan không còn là phụ kiện che mặt cô dâu đơn thuần, mà trở thành kỷ vật mang thông điệp tỏ tình được chú rể gửi gắm khi hai người trở thành vợ chồng.

Hoàn thiện bộ áo cưới là bó hoa cưới bằng pha lê được tạo hình độc đáo thay vì hoa tươi như thường lệ. Những khối pha lê trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn tượng trưng cho tình yêu tinh khiết, rực rỡ và hạnh phúc của đôi uyên ương trong ngày trọng đại.

Đội ngũ thợ lành nghề của Chung Thanh Phong mất hơn một tháng thực hiện, từ khâu lên ý tưởng đến khi tạo hình tỉ mỉ, chỉnh sửa những chi tiết nhỏ nhất rồi ghép lại với nhau thành một bó hoa hoàn chỉnh.

Akira Phan tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, quê TP HCM. Anh nổi các bản hit như: Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em,... Năm 2015, anh đứt dây chằng khi đá bóng, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian và từ đó không còn chơi thể thao vận động mạnh. Anh tái xuất năm 2019 với ngoại hình thay đổi rõ rệt, sau đó xác nhận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, quen Akira Phan từ tháng 8 năm 2025 qua các buổi tiệc chung. Cặp đôi đã làm đám hỏi ngày 2/5 tại TP.HCM.

Vợ Akira Phan lộng lẫy trong hai đầm cưới của Chung Thanh Phong.