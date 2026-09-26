Tin sao 26/9: Hồ Ngọc Hà thần thái xuất sắc tại Ý, động thái của Hari Won khi bị Trấn Thành loại tại 'Running Man Vietnam'

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi dự sự kiện của một thương hiệu thời trang nổi tiếng được tổ chức tại Milan (Ý). Nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế cá tính, thời thượng, thu hút sự chú ý.

"Một chương trình tuyệt vời. Thấy tất cả trở nên sống động trước mắt tôi thực sự là một điều không thể quên", Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân.

Hari Won đăng tải loạt ảnh đầy cảm xúc khi tham gia 'Running Man Vietnam'. Nữ ca sĩ đã chia sẻ lại màn đối đáp hài hước với Trấn Thành liên quan đến game show vừa qua.

Trong tập 9 "Running Man Vietnam" đã được phát sóng, khi tham gia cuộc chơi, Trấn Thành trở thành đối thủ của vợ. Nam MC âm thầm tiếp cận Hari Won và xé bảng tên cô, điều này khiến cho nữ ca sĩ bị loại. Dẫu vậy cả hai vẫn vui vẻ và dành cho nhau cử chỉ ngọt ngào bởi đây là trò chơi mang lại tiếng cười sảng khoái tới khán giả.

Trên trang cá nhân, MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ và phương châm cân bằng cuộc sống, tái tạo năng lượng.

"Chăm sóc bản thân không phải lúc nào cũng cần những thay đổi thật lớn. Đôi khi, chỉ cần hiểu mình đang cần gì và dịu dàng đáp lại điều đó", MC Thanh Thanh Huyền viết.

NSND Trần Lực chia sẻ ảnh đời thường cùng với con trai Trần Bờm (tên thật là Trần Tú) và Trần Bách.

Diva Hồng Nhung đăng tải loạt ảnh khi trở thành khách mời tham gia chương trình của nam ca sĩ Mono. Khán giả dành lời khen tới Hồng Nhung bởi cô luôn giữ được nét tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh trở lại với hình ảnh ngọt ngào của "công chúa kẹo ngọt", xinh tươi, cuốn hút.

(Ảnh FB nhân vật)