Taylor Swift bị chê

Theo Page Six, Taylor Swift vừa phát hành The Life of a Showgirl: The Encore với 4 ca khúc gồm Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon. Đây là phiên bản mở rộng cho album phòng thu thứ 12 The Life of a Showgirl.

Nữ ca sĩ cho biết khoảng một năm trước, người hâm mộ đã giúp The Life of a Showgirl đạt doanh số tuần đầu cao nhất trong lịch sử. Sau khi album phát hành vào tháng 10/2025, cô cùng hai cộng sự lâu năm Max Martin và Shellback tới Thụy Điển viết thêm 4 ca khúc. Nữ ca sĩ cho biết những ca khúc mới được thực hiện từ lòng biết ơn trước sự đón nhận của khán giả dành cho album.

Nội dung bài hát gây bàn tán

Trong số 4 ca khúc mới, Cleveland! đề cập trực tiếp nhất về Travis Kelce. Bài hát cũng xoay quanh việc Swift đáp lại những lời chỉ trích cô từng nhận về khả năng vũ đạo, ngoại hình và gu thời trang. Theo lời bài hát, những nhận xét trái chiều đó không còn quan trọng với Taylor khi Travis Kelce vẫn yêu thích cô chính nhờ những điều ấy.

Bài hát đồng thời đề cập trực tiếp đến mối quan hệ và lễ đính hôn của họ. Swift hát về việc cuối cùng tìm thấy một người trên thế giới không cảm thấy cô “hoàn toàn khó chịu”. Ngoài ra, bài hát còn mang phong cách táo bạo quen thuộc của Swift. Cleveland! chứa câu hát mang hàm ý tình dục khá rõ, tiếp tục kiểu chơi chữ cô từng sử dụng trong Wood.

Đây cũng là điểm khiến ca khúc trở nên gây tranh luận nhất trong số 4 bài hát mới, theo Page Six.

Ngay phần đầu Cleveland!, Swift lần lượt liệt kê những lời nhận xét tiêu cực mà cô cho rằng mình thường xuyên phải đối mặt: từ chuyện ngoại hình, tuổi tác, sức hút, cách ăn mặc cho tới khả năng nhảy múa. Sau đó, cô chuyển hướng sang việc Kelce yêu thích tất cả điều ấy ở cô.

Nếu Cleveland! hướng tới mối quan hệ hiện tại thì Patient Zero lại nhìn về một mối tình trong quá khứ. Ca khúc kể về việc Swift trở thành bạn với bạn gái mới của người yêu cũ. Người phụ nữ này tìm đến cô để chia sẻ những vấn đề đang gặp phải trong mối quan hệ. Swift sau đó nhận ra mình không phải người duy nhất từng trải qua những tổn thương tương tự.

Nhan đề Patient Zero được sử dụng như một cách ẩn dụ. Swift tự xem mình là người đầu tiên trải qua những tổn thương cảm xúc do người đàn ông này gây ra.

Cách viết này lập tức khiến người hâm mộ liên tưởng tới Joe Jonas và Sophie Turner. Swift từng hẹn hò Jonas trong thời gian ngắn năm 2008. Sau khi Jonas và Turner chia tay, Swift và nữ diễn viên trở nên thân thiết hơn. Họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Turner cũng từng ở trong căn hộ Swift cho thuê trong thời gian giải quyết tranh chấp quyền nuôi con với Jonas.

Các bài hát mới của Taylor Swift tiếp tục gây bàn tán. Ảnh: Taylorswift13/X.

Tuy nhiên, Swift sau đó bác bỏ nghi vấn trên. Cô cho biết Patient Zero không nhất thiết nói về một người cụ thể. Trao đổi với Capital FM, Taylor Swift cho biết ý tưởng để sáng tác Patient Zero bắt nguồn từ câu chuyện của một người bạn trong buổi tụ tập.

Ca khúc thứ 3 Pink Clouding lại mang màu sắc khác. Ca khúc gợi nhớ tới những bài hát như Getaway Car hay Back to December, khi Swift tự đặt mình vào vị trí người gây tổn thương thay vì bị tổn thương. Đáng chú ý hơn, phần sau của bài hát mang màu sắc của một lời xin lỗi. Cô thừa nhận đã gây ra những rắc rối không đáng có. Swift thậm chí nói cô vẫn thức dậy với nỗi sợ đã để lại những "vết sẹo" cho một người tốt.

Không có xác nhận chính thức về nhân vật bài hát đề cập. Vì thế, người hâm mộ tiếp tục đưa ra nhiều giả thuyết, từ Karlie Kloss - người từng là bạn thân của Swift - tới Tom Hiddleston, người có mối tình ngắn ngủi với Swift.

Babylon là ca khúc cuối cùng trong 4 bài mới và cũng là bài hát gợi nhiều liên tưởng nhất tới những sáng tác trước đây của Swift. Babylon có thể được hiểu như câu chuyện về một mối quan hệ bị bào mòn bởi tham vọng, tiền bạc và khát vọng thành công. Nhưng giống nhiều ca khúc khác của Swift, việc truy tìm một nhân vật đời thực phía sau bài hát không nhất thiết có câu trả lời rõ ràng.

Encore có thực sự cứu được The Life of a Showgirl?

Theo Page Six, The Encore được kỳ vọng có thể làm mới hình ảnh của The Life of a Showgirl - album vốn nhận nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, thay vì có sự liên kết và làm đặc sắc hơn The Life of a Showgirl, 4 ca khúc mới lại cho thấy mỗi bài dường như thuộc về một giai đoạn khác nhau trong âm nhạc của Swift.

Patient Zero mang màu sắc gần với The Tortured Poets Department, trong khi Babylon gợi nhớ album Folklore. Pink Clouding lại có thể được đặt cạnh không khí của Midnights. Cleveland! là ca khúc phù hợp với tinh thần Showgirl nhất, nhưng cũng là bài gây tranh luận bởi những ca từ quá trực diện về tình dục và tình yêu dành cho Kelce.

Dù vậy, không thể nói cả 4 ca khúc đều thất bại. Babylon được xem là điểm sáng của phiên bản Encore, trong khi Patient Zero và Pink Clouding cho thấy Swift vẫn có khả năng xây dựng những câu chuyện cá nhân với nhiều lớp nghĩa.

Câu hỏi nằm ở chỗ những ca khúc này có đủ sức sống lâu dài hay không.

Một số người hâm mộ trên mạng xã hội đã bày tỏ sự thất vọng. Một tài khoản cho rằng Showgirl là một trong những album yếu nhất của Swift và phiên bản bổ sung cũng không thể thay đổi điều đó. Một người khác cho rằng Swift hoàn toàn có thể giữ những ca khúc này trong kho lưu trữ, theo Page Six.

Với The Encore, Swift rõ ràng vẫn đang mở rộng câu chuyện của The Life of a Showgirl. Nhưng thay vì giải quyết những tranh luận xoay quanh album, 4 ca khúc mới lại khiến câu hỏi về bản sắc âm nhạc của dự án trở nên rõ hơn. Đây là album có thực sự thống nhất về tinh thần hay chỉ là tập hợp những bài hát được viết ở những thời điểm và tâm trạng khác nhau?

Ở tuổi 36, Swift đã đi qua quá nhiều giai đoạn âm nhạc. The Life of a Showgirl có thể không phải chương nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô, nhưng điều đó cũng không xóa đi vị thế mà nữ ca sĩ đã xây dựng trong gần hai thập kỷ.

Taylor Swift vẫn giữ được vị thế ngôi sao nhưng sản phẩm mới của cô chưa làm hài lòng số đông khán giả. Ảnh: Taylorswift/Instagram.

Dẫu vậy, ở cuối bài phân tích, tờ Page Six cho rằng “Taylor Swift nên tạm nghỉ ngơi”.

Trong khi đó, tờ The Guardian nhận định The Life of a Showgirl từng bị chỉ trích vì quá nhiều lời, nhưng không tạo ra những bản hit như lời Swift hứa. Với The Encore, cô dường như đi theo hướng ngược lại. Phần lớn 4 ca khúc mới tiết chế lời hơn, tập trung vào những điệp khúc bắt tai và các đoạn chuyển bùng nổ. Những yếu tố này vốn là thế mạnh của Swift.

Theo The Guardian, âm nhạc lần này của nữ ca sĩ có phần “ trẻ con”. Cleveland! là ví dụ rõ ràng. Ca khúc nói về việc Kelce vẫn yêu Swift bất chấp những bình luận chỉ trích trên mạng. Vấn đề nằm ở cách Swift thể hiện điều đó. “Cô hát với sự tự mãn đến mức ca khúc tạo cảm giác như một màn khiêu khích kéo dài, liên tục chọc vào đối phương rồi hỏi xem điều đó có khiến họ khó chịu hay không”, tờ The Guardian phân tích.

Và đó cũng là một phần vấn đề của The Encore. Swift dường như đang cố chứng minh cô đã lắng nghe những lời chỉ trích dành cho Showgirl. Nhưng khi quá chú tâm vào việc đáp trả, cô lại tiếp tục để những tranh luận bên ngoài định hình âm nhạc của mình.