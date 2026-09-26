Top phim cổ trang đấu đá gia tộc có lượt xem trực tuyến cao nhất

1. Minh Lan Truyện: 263,1 tỷ lượt xem

Quán quân là Minh Lan Truyện. Tác phẩm không chỉ có lượt xem trực tuyến vượt 263 tỷ mà còn đạt 8,0 điểm trên Douban. Minh Lan Truyện tập trung vào những cuộc đấu đá trong gia đình, không có quá nhiều tình tiết quanh co hay những màn kịch tính quá mức. Phim kể chuyện một cách chân thực, với nhịp điệu chậm rãi nhưng có chiều sâu, càng theo dõi càng khiến người xem bị cuốn vào câu chuyện.

Nguyên tác Minh Lan Truyện là câu chuyện xuyên không, nhưng bản truyền hình đã thực hiện nhiều thay đổi lớn, cắt giảm những tình tiết phức tạp. Nhờ đó, câu chuyện trở nên sâu sắc và có sức nặng hơn, đồng thời xây dựng hình tượng nữ chính đa chiều. Ngay cả nhiều độc giả nguyên tác cũng đánh giá cao phần chuyển thể. Những năm gần đây, Minh Lan Truyện vẫn thường xuyên được khán giả xem lại và được đặt cạnh Hậu Cung Chân Hoàn Truyện về khả năng tạo sức hút lâu dài. Đây được xem là một trong những tác phẩm kinh điển mà khán giả có thể xem lại nhiều lần.

Minh Lan Truyện tập trung vào những cuộc đấu đá trong gia đình, không có quá nhiều tình tiết quanh co hay những màn kịch tính quá mức.

2. Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải: 50 tỷ lượt xem

Tinh Hán Xán Lạn chuyển thể từ tiểu thuyết của Quan Tâm Tắc Loạn, cũng chính là tác giả nguyên tác Minh Lan Truyện. Cả hai tác phẩm đều khai thác đề tài trạch đấu và được đánh giá cao về mặt xây dựng câu chuyện, trong khi bản truyền hình cũng có phần chuyển thể khá tốt.

Nhân vật chính Trình Thiếu Thương là đích nữ nhà họ Trình nhưng từ nhỏ phải sống cùng người thím và bà nội hà khắc. Đến năm 15 tuổi, cô mới lần đầu được gặp cha mẹ ruột. Trình Thiếu Thương bề ngoài là một cô gái yếu đuối, đáng thương nhưng bên trong lại có tính cách mạnh mẽ và tinh quái. Trong hậu trạch, chỉ bằng một vài mánh khóe nhỏ, cô có thể khiến cả gia đình náo loạn và gần như không ai có thể đấu lại.

Tinh Hán Xán Lạn không chỉ có tuyến tình cảm của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được khán giả yêu thích mà những cuộc tranh đấu trong gia đình cũng thu hút người xem. Triệu Lộ Tư thể hiện khá tốt những chuyển biến tâm lý của Trình Thiếu Thương, từ đôi lúc ghen tị với Trình Ương đến mong muốn được gần gũi mẹ nhưng liên tục bị tổn thương. Tiết tấu phim cũng được đánh giá tốt, nhiều tình tiết tạo cảm giác sảng khoái và khiến khán giả khó dừng theo dõi. Đây là một trong những bộ phim nổi bật của năm 2022.

Tinh Hán Xán Lạn chuyển thể từ tiểu thuyết của Quan Tâm Tắc Loạn.

3. Mặc Vũ Vân Gian: 26,9 tỷ lượt xem

Mặc Vũ Vân Gian đứng thứ ba. Tác phẩm góp phần tạo nên làn sóng phim trạch đấu trọng sinh trong những năm gần đây và đi theo hướng phim giải trí lấy nữ chính làm trung tâm. Nguyên tác xây dựng mô-típ linh hồn trọng sinh để trả thù, bản truyền hình giữ lại khung cốt truyện này nhưng đẩy nhanh các tình tiết và tăng yếu tố kịch tính.

Khán giả cũng nhận xét Ngô Cẩn Ngôn có hình tượng phù hợp với những vai nữ chính giành phần thắng trong các cuộc đấu đá nội trạch. Hành trình chứng kiến nhân vật của cô đối đầu với các di nương, vạch trần người chồng tệ bạc tạo cảm giác sảng khoái và được nhiều người yêu thích.

Mặc Vũ Vân Gian kể về Tiết Phương Phi, con gái một huyện lệnh xuất thân trong gia đình khá giả. Cô lấy phải người chồng tệ bạc, người không chỉ hủy hoại danh dự mà còn muốn chôn sống cô. Sau khi thoát chết trong gang tấc, Tiết Phương Phi trở lại kinh thành dưới thân phận Khương Lê để bắt đầu hành trình trả thù.

Mặc Vũ Vân Gian đạt 26,9 tỷ lượt xem.

4. Cẩm Tâm Tựa Ngọc: 21,9 tỷ lượt xem

Đàm Tùng Vận không chỉ có Lan Hương Như Cố, mà Cẩm Tâm Tựa Ngọc phát sóng vài năm trước cũng là một tác phẩm trạch đấu được yêu thích. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của tác giả Chi Chi. Nguyên tác là một tiểu thuyết trạch đấu kinh điển, có phần giống Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh, cùng kể câu chuyện nữ chính xuất thân thứ nữ từng bước vươn lên.

Tuy nhiên, bản truyền hình đã cắt giảm nhiều tình tiết trạch đấu và chuyển trọng tâm sang tình yêu cổ trang. May mắn là Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận có cảm giác kết đôi tốt, giúp phim tạo được độ thảo luận cao khi lên sóng.

Đàm Tùng Vận được nhận xét đặc biệt phù hợp với những vai diễn từ một thứ nữ hoặc nha hoàn nhỏ bé từng bước vươn lên. Cô cũng có cảm giác kết đôi tốt với nam chính. Trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc, tuyến tình cảm của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận là một điểm đáng chú ý, trong khi những cuộc đấu đá giữa các nhân vật phụ cũng có sức hút. Dù danh tiếng của phim trong dòng trạch đấu không quá cao, tác phẩm vẫn khiến nhiều người xem bị cuốn theo.

Đàm Tùng Vận trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

5. Cửu Trọng Tử: 21,2 tỷ lượt xem

Cửu Trọng Tử là một trong những phim cổ trang trạch đấu nhận được nhiều lời khen trong những năm gần đây. Bộ phim có cùng đạo diễn với Trục Ngọc, nhưng khả năng xây dựng kịch bản của Cửu Trọng Tử được đánh giá cao hơn. Phim đạt 7,8 điểm trên Douban và được nhận xét là có phần chuyển thể tốt hơn nguyên tác.

Phần hình ảnh của đạo diễn có quy mô và chất lượng, kịch bản chắc tay, nhiều lời thoại mang đậm màu sắc cổ trang.

Nguyên tác Cửu Trọng Tử từng bị độc giả nhận xét có tiết tấu chậm. Phần đầu tiểu thuyết chủ yếu kể những chuyện vụn vặt trong gia đình, trong khi nam chính phải khá lâu mới xuất hiện. Bản truyền hình đã đẩy nhanh nhịp kể, bổ sung nhiều xung đột và thực hiện những thay đổi lớn so với nguyên tác. Tác phẩm kết hợp tuyến tình cảm tinh tế với đấu trí, trả thù và trạch đấu, tạo nên câu chuyện nhiều lớp.

Cửu Trọng Tử là một trong những phim cổ trang trạch đấu nhận được nhiều lời khen trong những năm gần đây.

6. Tích Hoa Chỉ: 16,9 tỷ lượt xem

Trước khi lên sóng, Tích Hoa Chỉ từng bị không ít khán giả nghi ngờ về khả năng thành công. Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đều được cho là không phù hợp với tạo hình cổ trang, trong khi gu thẩm mỹ của đạo diễn Chu Duệ Bân cũng khiến khán giả lo lắng. Tuy nhiên, sau khi theo dõi, nhiều người bất ngờ trước chất lượng nội dung của phim.

Tích Hoa Chỉ thực tế không phải phim trạch đấu điển hình khi các nhân vật nữ đoàn kết với nhau và không có quá nhiều màn đấu đá, nhưng vẫn tạo được sức hút. Tích Hoa Chỉ sử dụng công thức quen thuộc của dòng phim giải trí, xoay quanh nữ chính dựa vào sự thông minh và tài trí để từng bước vươn lên. Câu chuyện có nhiều tình tiết tạo cảm giác sảng khoái nhưng không lê thê, đồng thời xây dựng khá tốt tuyến nhân vật nữ. Đây được xem là một trong những bộ phim tạo bất ngờ của năm 2024.

Phim kể về Hoa phủ bất ngờ bị tịch thu gia sản và lưu đày. Đại tiểu thư Hoa Chỉ không còn giả ngốc, che giấu tài năng mà bắt đầu tìm cách thoát khỏi những nguy cơ liên tiếp. Trong quá trình đó, cô cùng Cố Yến Tích, người khiến người khác vừa kinh sợ vừa dè chừng, liên tục tranh cãi rồi dần rơi vào tình yêu.

Tích Hoa Chỉ đạt 16,9 tỷ lượt xem.

7. Đường Gia Chủ Mẫu: 11,6 tỷ lượt xem

Đương Gia Chủ Mẫu là tác phẩm mà Vu Chính tiếp tục thử sức với dòng phim trạch đấu sau Ngọc Lâu Xuân. Ban đầu, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, sau đó ê-kíp vướng tranh cãi bị nghi ngược đãi mèo, khiến điểm Douban giảm mạnh xuống 2,8.

Những tập đầu của Đương Gia Chủ Mẫu vốn nhận nhiều lời khen, được xem là một tác phẩm giải trí xoay quanh hình tượng nhiều phụ nữ. Tiết tấu câu chuyện dễ theo dõi, không có quá nhiều tình tiết thừa, các nhân vật nữ đều có tính cách rõ nét và được yêu thích. Phim cũng không bó hẹp trong những cuộc đấu đá nội trạch mà tập trung vào việc các nhân vật nữ cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Đương Gia Chủ Mẫu từng được kỳ vọng trở thành một trong những phim trạch đấu kinh điển. Tuy nhiên, càng về sau, cốt truyện càng kéo dài và đi lệch hướng. Cùng với tranh cãi liên quan đến nghi vấn ngược đãi mèo, tác phẩm dần ít được nhắc đến.

Lấy bối cảnh thời nhà Thanh, phim tập trung vào gia đình họ Nhậm với nghề dệt gấm truyền thống. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa người tình đầu thuở thanh mai trúc mã và người vợ được cưới hỏi chính thức. Hai người vốn là đối thủ trong tình yêu nhưng vì muốn bảo tồn văn hóa dệt gấm nên bắt tay hợp tác, từ tình địch trở thành tri kỷ vừa đối đầu vừa đồng hành, cùng gánh vác cơ nghiệp nhà họ Nhậm và tạo nên câu chuyện kinh doanh tại Tô Châu.

Đường Gia Chủ Mẫu đạt 11,6 tỷ lượt xem.

8. Cẩm Tú An Ninh: 11,8 tỷ lượt xem

Cẩm Tú An Ninh tập trung vào hành trình nữ chính đấu tranh trong gia đình và vươn lên. Tác phẩm được xem là phiên bản có quy mô khiêm tốn hơn của Minh Lan Truyện. Cùng khai thác đề tài trạch đấu nhưng cách đấu trí chưa đủ sắc sảo, không phải kiểu tác phẩm có thể nghiền ngẫm kỹ như Minh Lan Truyện. Phim chỉ đạt 5,8 điểm trên Douban.

Dù vậy, Cẩm Tú An Ninh có cốt truyện phong phú. Giai đoạn đầu tập trung vào nữ chính đấu đá trong gia đình, còn về sau chuyển sang tuyến nam chính trả thù, khiến không ít khán giả vẫn bị cuốn theo trong thời gian phát sóng.

Cẩm Tú An Ninh kể về La Nghi Ninh, tiểu thư nhà họ La lớn lên tại biệt viện. Không chịu được cảnh mọi người bắt nạt “tam ca” La Thận Viễn, cô nhiều lần ra tay giúp đỡ anh. Dần dần, La Nghi Ninh phát hiện La Thận Viễn tưởng như sa sút nhưng thực chất lại văn võ song toàn. Hai người ngày càng trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm.

Cẩm Tú An Ninh tập trung vào hành trình nữ chính đấu tranh trong gia đình và vươn lên.

9. Nhạn Hồi Thời: 11 tỷ lượt xem

Nhạn Hồi Thời cũng góp mặt trong danh sách. Nhiều khán giả cho biết họ bị thu hút ngay từ khi bắt đầu xem phim. Tác phẩm mang đậm màu sắc cổ trang, từ phần chỉnh màu đến cách quay đều có chất lượng, trong khi nội dung cũng có nhiều điểm đáng theo dõi.

Nữ chính chịu nhiều uất ức trở về gia đình để trả thù, từng bước đánh bại những kẻ từng bắt nạt mình. Tiết tấu phim nhanh, không lê thê và dễ khiến khán giả bị cuốn vào câu chuyện.

Nhạn Hồi Thời kể về Trang Hàn Nhạn, vốn là tiểu thư Hầu phủ nhưng từ nhỏ bị bỏ lại nuôi dưỡng ở vùng quê. Sau nhiều lần chuyển nơi sinh sống, cô trở lại kinh thành và lọt vào mắt của Phó Vân Tịch, thiếu khanh Đại Lý Tự.

Phó Vân Tịch mắc một căn bệnh kỳ lạ, muốn cưới một người vợ vừa có đức vừa có tài để gửi gắm người thân, bạn bè. Trang Hàn Nhạn trở thành lựa chọn phù hợp nhất. Trong quá trình tiếp xúc và đối đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Nhạn Hồi Thời đạt 11 tỷ lượt xem.