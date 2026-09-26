Hải Phòng: Sôi động Ngày Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc

Trong 2 ngày 26 và 27.9, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng diễn ra sự kiện K-Food & Culture Festival 2026 - Ngày Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc với nhiều hoạt động âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam.

Ngày Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam, đồng thời mang đến cho người dân, du khách tại Hải Phòng cơ hội trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc và các hoạt động văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.9.2026

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ: Chi Pu, Han Sara, Lee Rayeon, Đỗ Nam Sơn, Minh Huy cùng các DJ Papi, DJ Twistin mang đến các tiết mục K-pop và V-pop sôi động.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cũng tổ chức gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Người dân và du khách có thể mặc hanbok, tham gia trò chơi dân gian, chụp ảnh và nhận quà lưu niệm.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động trải nghiệm muối kim chi cùng đầu bếp Hàn Quốc. Người tham gia được trực tiếp hướng dẫn các bước muối kim chi và tự tay hoàn thành một hũ kim chi theo cách làm của người Hàn Quốc.

Tại chương trình có nhiều quầy hàng giới thiệu và trưng bày hàng của Hàn Quốc

Chương trình cũng tổ chức chung kết K-Talent với tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng. Một số KOL, reviewer tham gia trải nghiệm, livestream các hoạt động tại sự kiện.

Trên sân khấu là nhạc kịch phi ngôn ngữ Chef Show được biểu diễn vào 17 giờ 30 - 18 giờ 30 ngày 26.9 và 17 giờ - 18 giờ 15 ngày 27.9.