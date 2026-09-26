Phim 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh' đại diện điện ảnh Việt Nam dự Oscar

Cảnh trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Cụ thể, Quyết định nêu rõ: Giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 gửi phim truyện “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar lần thứ 99 và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho Ban Tổ chức Giải thưởng Oscar lần thứ 99 trước 17 giờ ngày 1/10/2026.

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 chịu mọi kinh phí liên quan đến việc gửi phim tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar lần thứ 99.

“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Câu chuyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng đế nhằm đánh lạc hướng kẻ thù.

Tác phẩm quy tụ đông đảo dàn diễn viên nhiều thế hệ như Johnny Trí Nguyễn, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long, Hứa Vĩ Văn, Đăng Trần…

Phim góp mặt tại các Liên hoan phim quốc tế Toronto, Bangkok và dự kiến là Busan trong tháng 10 tới.