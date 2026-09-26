4 phim Hoa ngữ đang được đặt trước nhiều nhất hiện nay trên iQIYI

Nhiều dự án Hoa ngữ chưa lên sóng đang nhận được sự quan tâm trên iQIYI thông qua lượng người dùng đặt trước. Đáng chú ý, danh sách quy tụ các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ ngôn tình hiện đại, thanh xuân đô thị đến cổ trang, võ hiệp và phá án.

1. Gấp Ánh Trăng

Gấp Ánh Trăng (tên khác Chiết Ánh Trăng) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ, tác giả của bộ ba Nam Vu, do Trương Bác Dục đạo diễn. Phim có sự tham gia của Lâm Nhất trong vai Phó Thức Tắc và Lư Dục Hiểu trong vai Vân Li, thuộc dòng hiện đại, ngôn tình, thanh xuân đô thị, chữa lành và gương vỡ lại lành. Câu chuyện xoay quanh Vân Li, một cô gái gặp khó khăn nghiêm trọng trong giao tiếp với người lạ và quyết định đến Nam Vu học thạc sĩ để chứng minh khả năng tự lập. Trước khi nhập học, cô làm việc tại một trung tâm trải nghiệm VR và tình cờ gặp lại Phó Thức Tắc, chàng trai từng là "bạch nguyệt quang" thời cấp ba. Từ tình cảm đơn phương, Vân Li dần trở nên chủ động và tiến tới với Phó Thức Tắc. Tuy nhiên, những khác biệt trong suy nghĩ cùng các hiểu lầm khiến hai người chia tay, Vân Li ra nước ngoài. Nhiều năm sau, khi cô trở về, Phó Thức Tắc tiếp tục kiên trì theo đuổi và tìm cách hàn gắn mối quan hệ năm xưa.

2. Bề Tôi Trung Thành Nhất

Bề Tôi Trung Thành Nhất, tên gốc Bất Nhị Chi Thần, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bất Chỉ Thị Khỏa Thái, do Randy Che đạo diễn, với Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết đảm nhận hai vai chính Sầm Sâm và Quý Minh Thư. Tác phẩm khai thác mô-típ ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, tổng tài và cưới trước yêu sau. Sầm Sâm là một tổng tài lạnh lùng, lý trí, trong khi Quý Minh Thư là đại tiểu thư kiêu kỳ, lanh lợi. Hai người bước vào cuộc hôn nhân thương mại được sắp đặt từ trước nhưng ban đầu không có nhiều tình cảm, thậm chí từng rơi vào trạng thái xa cách vì những hiểu lầm. Khi quay lại với công việc và có thêm cơ hội tiếp xúc, cả hai dần thay đổi cách nhìn về đối phương. Những màn giằng co tình cảm cùng các biến cố trong gia đình khiến cuộc hôn nhân trên danh nghĩa từng bước chuyển thành mối quan hệ thực sự, đồng thời mở ra hành trình hai nhân vật cùng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống và sự nghiệp.

3. Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình hiện đại cùng tên của Bắc Khuynh, do Hoàng Thiên Nhân đạo diễn, với Chương Nhược Nam và Vương An Vũ đóng chính. Phim xoay quanh Thẩm Thiên Trản, một nhà sản xuất phim và Quý Thanh Hòa, chuyên gia phục chế đồng hồ cổ. Sáu năm trước, sau khi một dự án thất bại khiến sự nghiệp rơi vào giai đoạn chênh vênh, Thẩm Thiên Trản đến Mạc Hà và tình cờ gặp Quý Thanh Hòa. Cuộc gặp gỡ giữa vùng đất băng giá giúp hai người xa lạ tìm thấy sự đồng cảm trước khi mỗi người trở về cuộc sống riêng. Sáu năm sau, Thẩm Thiên Trản tìm đến Cố Cung để chuẩn bị cho một tác phẩm về nghề phục chế đồng hồ cổ, đồng thời tìm cách giành lại bản quyền tiểu thuyết Thời Gian. Tại đây, cô một lần nữa gặp Quý Thanh Hòa. Những ký ức cũ dần trở lại, tạo cơ hội để cả hai tiếp tục đồng hành, thấu hiểu và viết lại câu chuyện tình cảm từng dang dở.

4. Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí

Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám lịch sử Đại Đường Nê Lê Ngục của Trần Tiệm, do Chu Thiếu Kiệt và Lưu Ngân Thạch đạo diễn. Phim có sự tham gia của Ngao Thụy Bằng trong vai Trần Nhất/Giang Trục Nguyệt, Đại Lộ Oa trong vai Lục La/Mặc Vô Hà, Châu Kỳ trong vai Điểm Thương/Tạ Thanh Yến và Biên Trình trong vai Châu Bằng. Tác phẩm kết hợp các yếu tố cổ trang, võ hiệp, phá án và cơ quan thuật, xoay quanh Trần Nhất, một thiên tài cơ quan thuật và hậu nhân cuối cùng của gia tộc từng nổi tiếng trong lĩnh vực này. Sau khi thoát khỏi pháp trường, anh bắt đầu cuộc sống ẩn danh và lên đường truy tìm sự thật phía sau thảm án khiến gia tộc bị diệt môn. Trên hành trình điều tra, Trần Nhất gặp gỡ những người đồng hành có năng lực khác nhau, cùng lần theo các manh mối và từng bước khám phá những bí mật liên quan đến giang hồ, triều đình cùng những âm mưu phía sau vụ án năm xưa.

Việc cùng xuất hiện trong nhóm những dự án được đặt trước nhiều trên iQIYI cho thấy các bộ phim này đang nhận được sự chú ý trước thời điểm lên sóng. Bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên, mỗi tác phẩm cũng lựa chọn một hướng khai thác riêng, từ chuyện tình thanh xuân và những mối quan hệ dang dở đến cuộc hôn nhân hào môn hay hành trình phá án trong thế giới cổ trang. Đây cũng là những yếu tố có thể tiếp tục được khán giả theo dõi khi các dự án lần lượt công bố lịch phát sóng chính thức.