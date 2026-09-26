Akira Phan cưới vợ doanh nhân

Tối 26/9, lễ cưới của Akira Phan diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo đồng nghiệp như Tiến Luật, Song Luân, TiTi HKT… Không gian lễ cưới được trang trí với tông màu chủ đạo là đỏ, đen và bạc.

Theo chia sẻ của cô dâu Phương Maika, hôn lễ của vợ chồng cô mang ý tưởng như một thước phim kể lại câu chuyện tình yêu của 2 người và mỗi vị khách khi xuất hiện cũng trở thành một phần trong ngày đặc biệt ấy. Trước thời điểm diễn ra hôn lễ, cô dâu chia sẻ bản thân cảm thấy hồi hộp nhưng cũng háo hức và hạnh phúc.

“Sau bao ngày chuẩn bị và đếm ngược, cuối cùng cũng đến lúc vợ chồng được đứng cạnh nhau, tự tay chào đón những người thân, anh chị và bạn bè đến chung vui trong ngày đặc biệt. Hôm nay mình cưới nhau thật rồi nha anh”, Phương Maika nhắn nhủ Akira Phan.

Hình ảnh trong lễ cưới của Akira Phan. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, Akira Phan chia sẻ: “Lúc thấy khóe mắt vợ rưng rưng ở cuối lễ đường, chồng biết mọi sự chờ đợi của chúng ta đều đã đơm hoa. Bao nhiêu áp lực, lo toan chuẩn bị suốt thời gian qua bỗng chốc trở nên xứng đáng. Khoảnh khắc nắm lấy tay vợ từ ba mẹ, chồng tự nhủ với lòng: Đây chính là người con gái mà mình sẽ dùng cả đời để bảo vệ”.

Trong hôn lễ, Akira Phan hát ca khúc The Vow tặng vợ và khách mời. Theo nam ca sĩ, đây chính là lời thề từ tận đáy lòng anh muốn gửi gắm.

“Vợ đã gật đầu, đã nói ‘có’ và đã tin tưởng giao phó chặng đường phía trước cho chồng. Vậy vợ cứ yên tâm nép vào vai chồng, phần còn lại của cuộc đời này, dù vui buồn hay sóng gió ngoài kia, ‘mọi chuyện đã có anh lo’. Ngày 26/9 của chúng ta sẽ không thể trở thành một thước phim hoàn hảo nếu thiếu đi những vị khách vô cùng đặc biệt. Đứng trên sân khấu nhìn xuống, thấy hai bên gia đình, những anh chị em, bạn bè và đối tác thân thiết đã tề tựu đông đủ, vợ chồng em thật sự xúc động”, nam ca sĩ cho biết.

Trong hôn lễ, chú rể mặc vest đỏ. Trong khi đó, cô dâu diện chiếc váy cưới ôm sát, được thiết kế riêng. Lấy cảm hứng từ ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú trên dải ngân hà, chiếc váy được dựng corset theo số đo riêng, tôn lên đường nét hình thể của cô dâu.

Chi tiết ấn tượng nằm ở chiếc khăn voan được đính kết thủ công những nốt nhạc, qua đó truyền tải những thông điệp tình yêu từ tựa đề các bản hit của Akira Phan.

Chiếc veil của cô dâu được đính kết thủ công những nốt nhạc. Ảnh: FBNV.

Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, từng là gương mặt quen thuộc của Vpop cuối thập niên 2000 với loạt ca khúc như Mùa đông không lạnh, Đứng dậy vươn vai, Lời nguyền, Thiên đường thứ hai...

Những năm gần đây, nam ca sĩ ít xuất hiện hơn trên thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì công việc biểu diễn, chủ yếu tại các sự kiện nhỏ và sân khấu ở các tỉnh.

Trong chuyện tình cảm, Phương Maika có 3 con riêng trước khi đến với Akira Phan. Về phía nam ca sĩ, anh cũng từng chia sẻ có một con chung với người cũ.

Akira Phan cho biết cuộc gặp gỡ với Phương Maika trở thành bước ngoặt, khiến cuộc sống của anh trở nên rõ ràng và thú vị hơn. Theo nam ca sĩ, đối phương không bước vào cuộc đời anh bằng những điều ồn ào mà xuất hiện một cách nhẹ nhàng, đủ để anh muốn sống chậm lại và suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống.

Cũng từ mối quan hệ này, Akira Phan lần đầu cảm nhận rõ mong muốn xây dựng một mái ấm. "Cảm ơn em vì đã đến, để anh hiểu hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà là một người đến để cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Cảm ơn em vì đã đến để cùng anh viết tiếp chương hạnh phúc nhất cuộc đời", Akira Phan từng bày tỏ.