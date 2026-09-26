Top phim Hoa ngữ đã lên sóng thời gian gần đây

1. Chiêu Dương Công Chúa

Chiêu Dương Công Chúa đánh dấu sự kết hợp giữa Lý Hoành Nghị và Khổng Tuyết Nhi. Bộ phim gồm 18 tập, thuộc thể loại cổ trang, tình cảm và được phát sóng trên iQIYI. Nội dung lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Bình Dương Công Chúa, xoay quanh một nữ công chúa thông minh, mạnh mẽ bước ra khỏi chốn cung đình giữa thời loạn.

2. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đảm nhận vai chính trong Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn. Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, phim xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố, hai người từng có tình cảm nhưng bị biến cố gia tộc chia cắt. Ba năm sau, Tố Tố trở lại với thân phận mới, kéo theo hàng loạt hiểu lầm, thù hận và những bí mật chưa được giải đáp. Phim có 33 tập trên iQIYI.

3. Chó Hoang Và Xương

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm với Chó Hoang Và Xương, tác phẩm lên sóng từ đầu tháng 7/2026. Phim kể về Trần Dị và Miêu Tĩnh, hai người từng lớn lên trong những gia đình không trọn vẹn và trở thành chỗ dựa của nhau từ thuở nhỏ. Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại khi đã trưởng thành, cùng đối diện với những tổn thương và bí mật trong quá khứ. Ngay sau khi phát sóng, phim ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý trên Mango TV.

4. Bạn Gái Thiên Tài

Bạn Gái Thiên Tài quy tụ Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên, khai thác câu chuyện tình cảm từ thời niên thiếu đến trưởng thành. Điền Hi Vi vào vai Lâm Tri Hạ, nữ sinh có năng lực học tập nổi bật, trong khi Hồ Nhất Thiên đảm nhận Giang Dư Bạch, nam sinh hoạt bát và có thành tích học tập tốt. Hai người từ những đối thủ trong các cuộc thi dần trở thành bạn bè, rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ gặp biến cố khiến cả hai phải xa nhau.

5. Tước Cốt

Tước Cốt là phim cổ trang do Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ đóng chính, phát sóng độc quyền trên iQIYI từ ngày 11/7. Phim xoay quanh Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư, hai nhân vật bước vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Từ mối quan hệ mang tính khế ước, họ dần đồng hành cùng nhau, đồng thời phát hiện những bí mật liên quan đến thân thế và âm mưu chốn triều đình. Tác phẩm có 28 tập, kết hợp chuyện tình “cưới trước yêu sau” với yếu tố quyền mưu.

6. Bách Hoa Sát

Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ dẫn dắt Bách Hoa Sát, bộ phim cổ trang quyền mưu được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cẩm Hoàng. Mạnh Tử Nghĩa vào vai Thẩm Hy Hòa, một nữ nhân mang trong mình những tổn thương và mục tiêu riêng giữa vòng xoáy quyền lực. Tác phẩm khai thác hành trình tìm lại công lý, báo thù và giành quyền chủ động trước những thế lực trong triều đình. Sau khi lên sóng, phim từng vươn lên dẫn đầu bảng thị phần phát sóng hiệu quả theo số liệu Vân Hợp.

7. Hoa Khai Cẩm Tú

Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy tiếp tục tái hợp trong Hoa Khai Cẩm Tú sau Trường Lạc Khúc. Bộ phim gồm 36 tập, phát sóng trên Tencent Video từ ngày 9/8. Câu chuyện xoay quanh Triệu Lăng, một người buôn muối lậu xuất thân giang hồ, và Phó Đình Vân, tiểu thư danh gia bị vu oan. Hai người buộc phải cùng nhau chạy trốn, từ đó bước vào hành trình đối mặt với gia tộc, biến cố và những âm mưu phía sau. Phim từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trên Tencent Video trong giai đoạn đầu phát sóng.

8. Ngự Đình Dao

Khép lại danh sách là Ngự Đình Dao, tác phẩm cổ trang quyền mưu có sự tham gia của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Giang Sơn Vi Sính, kể về Mạnh Đình Huy, nữ trạng nguyên muốn bước vào quan trường, và thiếu niên hoàng đế Anh Quả đang chịu sự kìm hãm của các quyền thần. Từ mối quan hệ quân thần, cả hai cùng đối diện với những cuộc đấu đá chốn triều đình. Phim gồm 36 tập, lên sóng trên Mango TV từ cuối tháng 7.