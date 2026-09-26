IU 'xả kho' loạt ảnh tóc ngắn làm quà Trung thu khiến fan thích thú

IU khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ "xả kho" cùng lúc 63 bức ảnh đời thường nhân dịp Trung thu. Sau màn cắt tóc ngắn, nữ ca sĩ hé lộ hàng loạt khoảnh khắc trong cuộc sống và công việc, cho thấy sự thay đổi thú vị khi chuyển từ tóc dài sang tóc ngắn.

Cụ thể, mới đây, IU đăng tải nhiều bài viết trên trang cá nhân kèm những dòng chú thích liên quan đến mái tóc mới. Trong bài đăng đầu tiên với tiêu đề “Cuộc sống của người tóc ngắn”, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt gần như không trang điểm và chia sẻ những thay đổi trong sinh hoạt sau khi cắt tóc.

IU khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ xả cùng lúc 63 bức ảnh đời thường nhân dịp Trung thu.

Một trong những chi tiết khiến người hâm mộ chú ý là IU cho biết việc gội đầu và tắm rửa trở nên đơn giản hơn sau khi mái tóc được cắt ngắn. Những khoảnh khắc đời thường này mang đến hình ảnh gần gũi, khác với vẻ chỉn chu thường thấy của nữ ca sĩ khi xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ chia sẻ cuộc sống thường ngày, IU còn đăng tải những hình ảnh trong quá trình làm việc. Ở loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cô gặp gỡ người hâm mộ trong các buổi chào sân khấu hay thực hiện thử thách “Bam Pyeonji” (Tạm dịch: Thư đêm), IU chú thích “Bật & Tắt của người tóc ngắn”, qua đó cho thấy hình ảnh nữ ca sĩ khi tập trung cho công việc.

IU cũng không quên hé lộ những bộ trang phục từng gây chú ý trên mạng xã hội. Những hình ảnh này giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn về cả IU trên sân khấu lẫn Lee Ji Eun trong cuộc sống đời thường.

Không chỉ chia sẻ cuộc sống thường ngày, IU còn đăng tải những hình ảnh trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ tiếp tục đăng thêm các bài viết với chú thích như “Ảnh ngang của người tóc ngắn” và “Công việc của người tóc dài”. Tổng cộng, IU đăng tới 63 bức ảnh trong cùng một dịp, khiến người hâm mộ bất ngờ trước món quà Trung thu đặc biệt mà cô dành tặng.

Dưới các bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hài hước như: “Cho chúng tôi gặp lại IU tóc dài đi”, “Trung thu đúng là tuyệt thật”, “Không thể tin được, sự tinh tế này là sao vậy?”, “Năm nay vui quá rồi” hay “IU đúng là biết cách làm fan bất ngờ”.

Dưới các bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi diện mạo của IU.

Ngày 10/9, IU phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới From This Star. Hai ca khúc chủ đề From This Star và Dear My Crazy Soulmate nhanh chóng lọt vào nhóm thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn sau khi phát hành, tiếp tục cho thấy sức hút của nữ ca sĩ.