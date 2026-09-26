'Trại buôn người' đưa sắc màu văn hóa bản địa lên màn ảnh rộng

Chất liệu văn hóa bản địa mang đến không gian, màu sắc riêng cho bộ phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Lấy bối cảnh vùng biên giới miệt vườn miền Tây, "Trại buôn người" của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang không chỉ khai thác mảng tối của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, mà còn khéo léo lồng ghép những nét văn hóa đời sống độc đáo của đồng bào Nam Bộ. Một trong những điểm nhấn là Lễ hội đua bò Chùa Rô - nét sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo của người Khmer vùng An Giang.

Để tái hiện trọn vẹn không khí sục sôi của lễ hội trên màn ảnh rộng, ê-kíp sản xuất đã đầu tư công phu từ bối cảnh đến nhân sự. Thay vì sử dụng kỹ xảo dàn dựng, đoàn phim đã ghi hình trực tiếp tại những đường đua bùn lầy đặc trưng. Những đôi bò chiến khỏe khoắn, tiếng reo hò dậy sóng của đông đảo người dân địa phương cùng những pha bứt phá xé nước băng băng đã tạo nên một đại cảnh mãn nhãn.

Thay vì sử dụng kỹ xảo dàn dựng, đoàn phim đã ghi hình trực tiếp tại những đường đua bùn lầy đặc trưng. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Không chỉ góp phần tạo nên không khí đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, hình ảnh đàn bò còn được ê-kíp sản xuất đưa vào bộ phim, gợi những liên tưởng mang nhiều tầng nghĩa, nhất là khi được đặt cạnh câu chuyện của những nạn nhân bị lừa gạt. Họ là những người tìm kiếm cơ hội đổi đời, tin vào lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” rồi rơi vào đường dây buôn người, bị kiểm soát, tước đi quyền tự quyết và buộc phải phục tùng.

Đặt trong sự liên hệ ấy, cảnh đàn bò trắng đồng loạt lao ra khỏi chiếc xe tải trong đại cảnh cuối phim càng tạo nên một hình ảnh giàu sức gợi. Bên cạnh tác dụng mở rộng quy mô cảnh quay, sự xuất hiện của đàn bò còn góp phần tạo nên một không khí khác sau chuỗi diễn biến căng thẳng của bộ phim.

Hình ảnh đàn bò đồng loạt lao ra khỏi chiếc xe tải trong đại cảnh cuối tạo nên một không khí khác sau chuỗi diễn biến căng thẳng của bộ phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Để phục vụ cảnh quay này, nhà sản xuất đã phải thuê xe tải từ An Giang để vận chuyển hơn 40 con bò trắng đến địa điểm ghi hình. Một đội ngũ hơn 10 người được huy động riêng để chăm sóc đàn bò trong suốt quá trình thực hiện.

Chia sẻ về đại cảnh này, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết: "Điều khiển đàn gia súc đông đúc trên phim trường thực sự là một bài toán khó. Tuy nhiên, nhờ sự kết hợp giữa bối cảnh quay thực tế và công nghệ kỹ xảo CGI hậu kỳ, chúng tôi đã vừa giữ trọn được hơi thở văn hóa vùng miền, vừa chăm chút được từng khung hình đạt chuẩn thẩm mỹ điện ảnh chiếu rạp".

“Trại buôn người” đang là một trong những bộ phim ghi nhận kết quả tích cực tại phòng vé. Theo số liệu do ê-kíp cập nhật, tính đến sáng ngày 26/9/2026, phim đạt doanh thu khoảng 40 tỷ đồng.