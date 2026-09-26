Bom tấn Avengers: Endgame chiếu lại có gì khác biệt so với phiên bản năm 2019?

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một số tình tiết quan trọng trong phim.

Avengers: Endgame đã tung ra phiên bản Encore (chiếu lại) với nhiều nội dung mới được lồng ghép, trong đó có đoạn kết được chỉnh sửa lại và 3 after-credits. Hiện tại, phim đang nhận được sự chú ý lớn từ khán giả Việt và được dự đoán có thể đưa tổng doanh thu lên mốc 300 tỷ đồng. Vậy có gì mới và khác biệt trong phiên bản chiếu lại lần này?

Loki bất ngờ tái xuất, thay đổi đoạn kết của Steve Rogers

Ở bản chiếu lại Avengers Endgame: Encore, đoạn kết kinh điển khi Steve Rogers nhảy đầm cùng Peggy Carter đã xuất hiện một biến số mới. Một tiếng gõ cửa vang lên, và nhân vật khách mời lộ diện chính là Loki - phiên bản tái thiết của Cơ quan Biến đổi Thời gian (TVA) và bảo vệ đa vũ trụ. Cuộc gặp gỡ này cho thấy quyết định ở lại quá khứ của Steve có thể đã tạo ra những đứt gãy không thời gian nghiêm trọng, vô tình châm ngòi cho các sự kiện thảm họa về sau.

Doctor Doom bí mật bắt giữ Hulk tại căn cứ ngầm

Phân đoạn after-credit đầu tiên mở ra bối cảnh Bruce Banner đang tự cách ly tại một cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất để nghiên cứu liệu pháp tia Gamma mới. Ngay khi Banner đang chia sẻ về sự cố hóa Hulk gần đây, hệ thống điện bất ngờ chập chờn và giọng nói của Doctor Doom vang lên. Doom tuyên bố đến để "thu hồi" Banner. Màn hình vụt tắt, chỉ còn lại tiếng gầm hú biến hình của Hulk cùng những ký hiệu phép thuật màu xanh lá cây đặc trưng mà Doom để lại.

Ý nghĩa thực sự đằng sau tiếng búa rèn giáp Iron Man

Tiếng rèn kim loại ở cuối phần phim gốc từng được coi là lời tri ân dành cho Tony Stark. Tuy nhiên, Endgame: Encore đã lật ngược chi tiết này bằng các hình ảnh bổ sung, tiết lộ đó chính là khoảnh khắc Victor von Doom tự tay chế tác chiếc mặt nạ sắt của mình. Dù cùng do Robert Downey Jr. đảm nhận, phân cảnh này không nhằm khẳng định Doom là một biến thể của Iron Man, mà cho thấy vụ va chạm thời gian trong Endgame đã trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của ác nhân này.

TVA phát tín hiệu báo động: Đa vũ trụ bước vào giai đoạn sụp đổ

Phân cảnh cuối đưa người xem trở lại trụ sở TVA, nơi Mobius và các nhân sự phát hiện hai vũ trụ Earth-10005 (thế giới X-Men của Fox) và Earth-1127 đang xảy ra hiện tượng "Xâm nhập" và khai hỏa chiến tranh lẫn nhau. Nhóm nghiên cứu của TVA nhanh chóng nhận ra có tới khoảng 3000 sự cố tương tự đang diễn ra đồng thời với tốc độ chóng mặt. Đây chính là lời cảnh báo chính thức cho sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống đa vũ trụ.

Mắt xích trực tiếp dẫn đến đại chiến Avengers: Doomsday

Những tình tiết bổ sung trong bản chiếu lại này đóng vai trò cầu nối then chốt, giải thích động cơ và quy mô đe dọa của Doctor Doom trước thềm Avengers: Doomsday. Bằng việc truy vết các biến cố thời gian do nhóm Avengers gây ra từ vụ trộm thời gian, Doom đang ráo riết thực thi kế hoạch trả thù và săn tìm những người phải chịu trách nhiệm về bi kịch của hắn. Việc Loki can thiệp vào dòng thời gian của Steve Rogers chính là bước đi đầu tiên nhằm ngăn chặn thảm họa diệt vong này.