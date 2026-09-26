Dolly Parton đã hát bằng cả trái tim trước khi qua đời

Theo tiết lộ mới từ Bono, thủ lĩnh nhóm U2, nữ ca sĩ huyền thoại đã cố gắng thực hiện ca khúc dù khi đó sức khỏe không còn tốt. Dolly Parton qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80. Hai tháng trước đó, vào tháng 6, bà thực hiện phần hát cuối cùng cho ca khúc Torn, nằm trong album sắp phát hành Carnaval De Luz của U2. Album dự kiến ra mắt ngày 19/11.

Dolly Parton đã rời giường bệnh để hoàn thành phần thu âm cuối cùng trong sự nghiệp chỉ hai tháng trước khi qua đời.

Chia sẻ với Rolling Stone hôm thứ năm, Bono cho biết ông thậm chí “không thể nghe” phần hát của Dolly Parton kể từ khi nữ ca sĩ qua đời.

“Khi cô ấy đổ bệnh, cô ấy đã rời khỏi giường để hát ca khúc này. Và bạn có thể nghe thấy điều đó”, Bono nói.

Thủ lĩnh U2 xúc động trước màn thể hiện của Dolly Parton: “Cô ấy đã hát bằng cả trái tim. Tôi không thể tin đó là giọng hát của một người phụ nữ 80 tuổi”.

Ban đầu, Bono muốn Dolly Parton tham gia toàn bộ album. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng dự án “hơi quá Ireland” đối với mình. Thay vào đó, bà chủ động đề xuất ca khúc Torn và hỏi Bono liệu ông có muốn đưa bài hát theo một hướng khác hay không.

Bono cho biết ông cảm thấy rất xúc động khi có cơ hội hợp tác và chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư với một nhân vật đặc biệt như Dolly Parton. Việc nữ ca sĩ không còn hiện diện, ngoài những gì được lưu lại qua âm nhạc, khiến ông càng cảm nhận rõ sự mất mát.

Bono cho biết ông cảm thấy rất xúc động khi có cơ hội hợp tác và chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư với một nhân vật đặc biệt như Dolly Parton.

Theo nhà sản xuất Garret “Jacknife” Lee, Dolly Parton đã kịp nghe bản hoàn chỉnh của Torn trước khi qua đời và rất yêu thích ca khúc. “Cô ấy rất tự hào về phần hát và bản thu. Cô ấy vô cùng phấn khích với nó. Chúng tôi từng rất lo rằng cô ấy có thể không thích hoặc cảm thấy không thoải mái với bản thu, nhưng cô ấy rất yêu nó”, Lee chia sẻ.

Torn do Johnny McDaid, thành viên Snow Patrol, đồng sáng tác. Ca khúc được giới thiệu là một bài hát nhẹ nhàng kể về những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình, đồng thời mang những ý nghĩa rộng hơn.

Đây không phải ca khúc đầu tiên của Dolly Parton được phát hành sau khi bà qua đời. Đầu tháng này, bản cover Bound To Ride của nữ ca sĩ cũng đã được ra mắt. Ca khúc được thu âm từ năm 2022 cho album tri ân Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers.

Đây không phải ca khúc đầu tiên của Dolly Parton được phát hành sau khi bà qua đời.

Ngoài ra, Dolly Parton từng tiết lộ bà đã cất giữ một ca khúc chưa từng công bố trong một chiếc két tại công viên Dollywood. Theo kế hoạch, ca khúc này sẽ được phát hành vào năm 2045, sau khi bà không còn trên đời. Năm 2022, Dolly Parton từng nói đùa trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon rằng bà sẽ không còn ở đó để nghe ca khúc, dù khi ấy vẫn hài hước rằng ở tuổi 99, biết đâu bà vẫn còn tung tăng đâu đó.