Chú rể 64 tuổi bay nửa vòng trái đất từ Mỹ về Đắk Lắk cưới vợ kém 21 tuổi

Nên duyên từ sự đồng cảm

Tháng 9/2025, chị Nguyễn Thị Thu Phương (43 tuổi, xã Krông Pắc, Đắk Lắk) tình cờ quen anh Timothy Smirth (64 tuổi, quốc tịch Mỹ) qua một ứng dụng hẹn hò.

Đã ly hôn 9 năm, con gái đang học đại học, ban đầu chị Phương chỉ muốn kết bạn với người nước ngoài để luyện tiếng Anh.

Anh Timothy thì khác. Vợ anh qua đời cách đây 5 năm, cô con gái duy nhất đã lập gia đình. Anh muốn tìm một người phù hợp để nương dựa, an ủi nhau trong phần đời còn lại.

Hai người bắt đầu bằng những tin nhắn hỏi thăm đơn giản. Anh Timothy hỏi, chị muốn tìm kiếm điều gì khi đã ở dốc bên kia cuộc đời.

Chị Phương đáp, chị muốn ở bên một người đàn ông trung thực, tuổi tác không quá quan trọng mà điều cần hơn cả là thực sự yêu thương chị.

Chị Phương bên người chồng hơn 21 tuổi

Càng tìm hiểu, đôi bên càng thấy có nhiều điểm chung. Chị Phương cảm nhận, anh là người thật thà, có gì nói đó, không khoe mẽ, xa hoa.

Còn anh Timothy bất ngờ khi chị Phương trông quá trẻ trung ở độ tuổi 43. Sau này anh thừa nhận, thời điểm mới quen anh từng hoài nghi hình ảnh của chị do trí tuệ nhân tạo dựng lên để lừa mình.

“Chúng tôi có chung một nỗi mất mát. Cách đây 5 năm, con trai cả của tôi qua đời vì tai nạn. Năm ấy, vợ anh cũng mất vì bệnh tật.

Đều từng trải qua chuyện đau lòng, chúng tôi dễ đồng cảm với nhau”, chị Phương kể.

Tháng 1/2026, anh Timothy trải qua 23 tiếng bay, từ Mỹ đến Việt Nam gặp chị Phương. Trước đó, con gái anh nhiều lần ngăn cản vì sợ bố bị lừa nhưng anh vẫn mang theo hy vọng đến gặp chị.

Đón anh tại sân bay Tân Sơn Nhất, chị Phương có chút hụt hẫng khi thấy anh tập tễnh bước đến. Một bên chân của anh Timothy bị tật do di chứng của ca phẫu thuật chân năm 28 tuổi.

“Sự hụt hẫng ấy nhanh chóng qua đi bởi tôi nghĩ, một người lớn tuổi như vậy, chân lại đau mà vẫn vượt quãng đường dài đến gặp mình thì chắc hẳn họ nghiêm túc”, chị Phương kể.

Dịp ấy, anh Timothy ở lại 10 ngày. Cả hai đi tham quan TPHCM, rồi về Buôn Ma Thuột thăm gia đình chị. Điều khiến chị ngỡ ngàng ở anh là sự nhẹ nhàng, không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Cả hai làm đám cưới trong lần thứ 2 anh Timothy đến Việt Nam

Chưa kể, anh còn chu đáo khi chủ động mua quà cho bố mẹ chị, hết mực quan tâm đến mẹ chị vì bà bị gãy tay.

“Bố mẹ tôi thấy anh hiền lành nên quý mến. Con gái tôi cũng ủng hộ, chỉ mong mẹ sống hạnh phúc”, chị Phương chia sẻ.

Ngày tạm biệt để trở về Mỹ, anh Timothy hứa hẹn vào tháng 5/2026 sẽ đến Việt Nam cầu hôn chị. Chị Phương cũng quyết đặt niềm tin vào mối quan hệ này và chờ đợi.

Chú rể hân hoan đi đón vợ

Tuy nhiên, một biến cố xảy đến khiến anh Timothy lỡ hẹn. Sau 3 tháng về Mỹ, anh bị đau cổ và phải phẫu thuật, sau đó cần thêm thời gian dài hồi phục.

Anh lo lắng khoảng cách địa lý và sự chờ đợi khiến chị Phương nản lòng. Chị Phương ngược lại, tin tưởng và thông cảm cho hoàn cảnh bất đắc dĩ của anh, luôn động viên anh yên tâm dưỡng bệnh.

Anh Timothy hân hoan đi đón vợ

Tháng 9/2026, Timothy trở lại Việt Nam và lần này là để tổ chức đám cưới với chị Phương. Con gái anh vừa mới sinh con nên không thể sang dự.

Anh muốn có một hôn lễ chỉn chu theo phong tục truyền thống của Việt Nam, như một cách thể hiện tình yêu và sự tôn trọng dành cho vợ.

Họ lên kế hoạch kỹ lưỡng cho hôn lễ. Anh Timothy hỏi về từng nghi thức trong đám cưới, rồi cùng chị Phương chuẩn bị từ trang phục, mâm quả, cho đến tiệc cưới.

Anh dẫn chị đi mua một bộ sính lễ gồm nhẫn, vòng tay, kiềng vàng… rồi tự tay đem đến trong ngày đón vợ.

Anh còn cẩn thận lựa chọn tráp cưới có heo quay bởi muốn lễ vật vừa trang trọng vừa có thể dùng làm quà cho gia đình sau buổi lễ.

“Tôi nhớ mãi câu anh nói ‘đám cưới qua loa rồi anh về Mỹ thì không sao nhưng em ở lại Việt Nam sẽ bị nói ra nói vào. Hơn nữa, anh muốn em có một hôn lễ trọn vẹn’”, chị Phương chia sẻ.

Hôn lễ được tổ chức chỉn chu

Đám cưới được tổ chức tại quê nhà chị Phương với khoảng 150 khách mời.

Trong ngày trọng đại, chú rể 64 tuổi tự tay bê sính lễ, cùng đoàn nhà trai mang 5 tráp cưới gồm trầu cau, rượu, thuốc lá, bánh kẹo… đến nhà gái đón dâu.

Không biết tiếng Việt, anh nhờ một người bạn thân của chị Phương hỗ trợ phiên dịch để giao tiếp với nhà gái.

“Trước giờ làm lễ, anh Timothy rất hồi hộp, chỉ sợ thực hiện sai nghi thức nào đó khiến nhà gái không vui. Tôi động viên anh, chỉ cần chân thành và có tâm là mọi người sẽ hiểu.

Chúng tôi cùng thắp hương kính báo gia tiên, kính rượu cha mẹ rồi đi từng bàn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Vẻ mặt hiền lành và hân hoan của anh khiến ai cũng quý”, chị Phương kể.

Sau đám cưới, anh Timothy trở về Mỹ, còn chị Phương ở Việt Nam, chờ hoàn tất thủ tục để sang đoàn tụ với chồng. Một lần nữa bước vào tháng ngày xa cách và chờ đợi nhưng sau hôn lễ trọn vẹn, chị thêm tin tưởng vào hạnh phúc mới.

Ảnh: NVCC