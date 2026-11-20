Đảng bộ xã Lệ Ninh hiện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số hơn 1.487 đảng viên; trong đó có 1.100 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khu vực nông thôn. Nhận thức rõ chuyển đổi số không đơn thuần là việc áp dụng công nghệ mà là quá trình chuẩn hóa dữ liệu, đổi mới quy trình nghiệp vụ và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Công tác tuyên truyền, quán triệt được triển khai sâu rộng thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, hội nghị, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội phù hợp. Đi đôi với đó, việc tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm, ứng dụng số được chú trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên từng bước thích ứng với phương thức làm việc mới. Nhờ vậy, chuyển đổi số đã dần trở thành công việc thường xuyên, nền nếp của các tổ chức đảng, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý đảng viên và cải tiến quy trình nghiệp vụ tại cơ sở.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lệ Ninh thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên - Ảnh: L.C

Một trong những điểm nhấn rõ nét trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo ở Lệ Ninh là việc duy trì nghiêm túc phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên và đẩy mạnh cập nhật “Sổ tay đảng viên điện tử” trên ứng dụng VNeID. Đến nay, toàn Đảng bộ xã đã có 1.170 đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng này, đạt tỉ lệ 91,84%.

Việc đưa “Sổ tay đảng viên điện tử” vào thực tiễn đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đối với đảng viên, việc tiếp cận các văn bản chỉ đạo, tài liệu sinh hoạt chi bộ, nghị quyết, thông tin thời sự trở nên dễ dàng, thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Đối với cấp ủy các cấp, công tác quản lý, điều hành, gửi tài liệu, theo dõi chất lượng sinh hoạt chi bộ và nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên được thực hiện thường xuyên, kịp thời hơn.

Tại Đảng bộ Trường THCS Lệ Ninh, mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và sinh hoạt Đảng đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Thầy giáo Võ Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Đảng bộ hiện có 57 đảng viên và 100% đã sử dụng thành thạo “Sổ tay đảng viên điện tử” với các tính năng, như: Nghiên cứu tài liệu, nộp đảng phí trực tuyến, đóng góp ý kiến sinh hoạt chi bộ. Các văn bản, nghị quyết được gửi kịp thời giúp đảng viên chủ động nghiên cứu trước mỗi kỳ sinh hoạt, qua đó nâng cao chất lượng thảo luận và tính chiến đấu của chi bộ.

Xác định dữ liệu là cốt lõi của chuyển đổi số, Đảng ủy xã Lệ Ninh đã chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên.

Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Lệ Ninh Võ Xuân Hòa cho biết, ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các chi bộ, tổ chức đảng trực thuộc tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin tỉ mỉ giữa hồ sơ giấy và dữ liệu hiện có. Qua đó, kịp thời phát hiện những nội dung thiếu sót, chưa thống nhất hoặc sai lệch để xác minh, bổ sung và chuẩn hóa.

Đến nay, Đảng bộ xã Lệ Ninh đã hoàn thành việc số hóa, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên đạt tỉ lệ 100% với 1.441 hồ sơ được cập nhật đồng bộ lên hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Việc này không chỉ tạo lập nguồn dữ liệu hồ sơ đảng viên số hóa chính xác, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, tra cứu, khai thác thông tin mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác xử lý văn bản, hồ sơ và trao đổi công việc trên môi trường điện tử cũng được Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, công chức có thẩm quyền ký văn bản đã được trang bị chữ ký số chuyên dùng theo đúng quy định. Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng duy trì các tiêu chí dữ liệu đảng viên bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đồng thời triển khai hiệu quả 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Những kết quả bước đầu trong công tác chuyển đổi số tại xã Lệ Ninh đã tạo ra sự chuyển biến toàn diện trong phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Lệ Ninh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.