Đồng bộ thi công hai dự án 3.339 tỷ đồng

Theo hồ sơ thiết kế, tuyến đường kết nối từ khu vực trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa đến cảng hàng không Thọ Xuân được triển khai thành hai dự án, gồm: Đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân.

Thanh Hóa đang dồn lực tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hai dự án đường nối cảng hàng không Thọ Xuân. (Ảnh: P. Tuấn).

Trong đó, dự án đoạn cầu Nỏ Hẻn - đường tỉnh 514 có chiều dài 12,113km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 1.502 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu từ điểm cuối dự án đường từ Trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) nối với đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc xã Đồng Tiến và kết thúc tại nút giao đường tỉnh 514, thuộc xã Hợp Tiến.

Dự án thứ hai, đoạn đường tỉnh 514 - cảng hàng không Thọ Xuân, dài 10,998km, tổng mức đầu tư 1.837 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao đường tỉnh 514, thuộc xã Hợp Tiến và điểm cuối giao quốc lộ 47, thuộc xã Sao Vàng.

Cả hai dự án có tổng chiều dài hơn 23km, tổng mức đầu tư 3.339 tỷ đồng. Quy mô chủ yếu là đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 41m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Riêng đoạn cuối tuyến đường tỉnh 514 - cảng hàng không Thọ Xuân được đầu tư mặt đường rộng 28m, quy mô 8 làn xe.

Đại diện Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cùng tư vấn giám sát, nhà thầu kiểm tra thực địa thi công dự án. (Ảnh: P. Tuấn).

Ông Phạm Văn Lực, Phó trưởng phòng điều hành dự án 3 (Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa) cho biết: Đến nay, cả hai dự án nói trên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tập trung triển khai thi công trên toàn tuyến.

Trên công trường, các nhà thầu đang tổ chức 19 mũi thi công, tập trung vào các hạng mục nền đường, móng cấp phối đá dăm, cống thoát nước, cầu và thảm bê tông nhựa.

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 320,5 tỷ đồng/725,88 tỷ đồng, tương đương 44% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn Nỏ Hẻn - đường tỉnh 514 đạt 53,3%, đoạn đường tỉnh 514 - cảng hàng không Thọ Xuân đạt 32,7%.

Tại công trường đoạn đường tỉnh 514 - cảng hàng không Thọ Xuân, anh Lê Vũ Hoàng, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty Tiến Đạt, cho biết: Đơn vị đảm nhận thi công khoảng 2,3km tuyến đường. Sau khi mặt bằng được bàn giao, nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

"Trên công trường hiện có khoảng 30 kỹ sư, công nhân, lái máy cùng 10 phương tiện, máy móc, ô tô phục vụ thi công. Những ngày qua, mưa nhiều ảnh hưởng đến việc đắp nền đường. Vì vậy, khi chưa thể triển khai hạng mục này, chúng tôi chuyển sang thi công cầu, gia công sắt thép, đổ bê tông và các phần việc phù hợp", ông Hoàng thông tin.

Một số vị trí thuộc dự án đã được nhà thầu tiến hành thảm nhựa lớp 1. (Ảnh: P. Tuấn).

Để chủ động ứng phó với thời tiết diễn biến phức tạp, nhà thầu này cũng đã tập kết khoảng 25.000m³ đá base tại công trường, sẵn sàng vật liệu khi điều kiện thi công thuận lợi, góp phần bảo đảm tiến độ.

Cùng với việc huy động nguồn lực, công tác giám sát, nghiệm thu cũng được duy trì thường xuyên. Anh Lê Huy Luận, cán bộ tư vấn giám sát cho biết, đơn vị bố trí lực lượng giám sát 24/24 giờ trên công trường, phối hợp với nhà thầu xử lý các vấn đề phát sinh, không để quá trình thi công bị gián đoạn. Khi có khối lượng hoàn thành, tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra, xác nhận nghiệm thu theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, tổng kế hoạch vốn đã giao cho hai dự án đến nay là 2.278,96 tỷ đồng, đạt 68,2% tổng mức đầu tư. Lũy kế giải ngân đạt 2.026,46 tỷ đồng, tương đương 88,9% kế hoạch vốn được giao. Riêng nguồn vốn xây lắp và chi khác 364,78 tỷ đồng đã giải ngân 100%.

Khi thời tiết không thuận lợi để đắp nền đường, các nhà thầu chuyển sang phần việc khác như đúc cấu kiện, đan sắt. (Ảnh: P. Tuấn).

Ông Phạm Văn Lực, Phó trưởng phòng điều hành dự án 3 cho biết: Tiến độ triển khai các dự án hiện cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra, vốn giải ngân năm 2026 cho công trình đã hoàn thành. Ban đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu bổ sung máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Đối với những vị trí mặt bằng từng bị đào xúc sâu trong quá trình giải phóng mặt bằng, hiện đã được bàn giao cho nhà thầu. Các đơn vị thi công có trách nhiệm quản lý, bảo vệ mặt bằng, chủ động tổ chức thi công theo phạm vi được giao.

Thời gian tới, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tiếp tục tăng cường kiểm tra năng lực thiết bị, nhân lực của từng nhà thầu. Kiên quyết thay thế hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các đơn vị yếu kém.

Theo Ban QLDA đầu tư công trình giao thông, tính đến thời điểm hiện tại, lũy kế giải ngân đạt 2.026,46 tỷ đồng, tương đương 88,9% kế hoạch vốn được giao. (Ảnh: P. Tuấn).

Ngoài ra, yêu cầu huy động đầy đủ nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai đồng loạt các hạng mục. Đồng thời, tập trung hoàn thành dứt điểm từng đoạn tuyến đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng, tính kết nối để nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác theo từng phân đoạn.

Được biết, theo tiến độ hợp đồng, cả hai dự án nêu trên dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2027. Chính vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm soát chặt khối lượng hoàn thành và nghiệm thu kịp thời không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ chung mà còn tạo cơ sở thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến giao thông kết nối trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân và các khu vực lân cận.