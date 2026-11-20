Nạn nhân là em Nguyễn Võ T.V. (SN 2015, trú xã Tuy Phước Bắc), được tìm thấy tại khu vực bờ biển cách nơi nhóm học sinh gặp nạn gần 1 km về hướng Nam (thuộc xã Cát Tiến).

Thi thể nạn nhân dạt vào bờ biển cách nơi gặp nạn gần 1 km. Ảnh: Ngọc Triển

Trước đó, sáng 19-11, V. cùng 3 bạn học cùng lớp là Đặng Nhật K., Nguyễn Công C., Võ Nguyễn G.P., (Trường THCS Tuy Phước Bắc) đi xe đạp điện đến chơi tại bãi biển Trung Lương (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến), sau đó rủ nhau xuống biển tắm.

Đến khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày, nhóm học sinh bị sóng biển cuốn ra xa. Thời điểm này, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Tiến phối hợp với ngư dân địa phương cứu được 3 em học sinh nam, riêng em V. mất tích.

Ngay sau đó các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm em V. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc khiến biển động sóng lớn.