[Video] Biểu trưng APEC 2027 thể hiện khát vọng Việt Nam
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa công bố logo, bộ nhận diện Năm APEC Việt Nam 2027, gắn liền với chủ đề "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".
Mẫu biểu trưng APEC 2027 thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC - cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bieu-trung-apec-2027-the-hien-khat-vong-viet-nam-post1004092.html