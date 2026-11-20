Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, chiều 19/11, trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tỉnh Vân Nam, tiếp tục chuyến công tác.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh có Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh; về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung, cán bộ Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam.

Lãnh đạo tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh - Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại thành phố Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa.

THÚC ĐẨY BỐN TRỤC KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Mạc Cao Nghĩa được giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vai trò quan trọng của Vân Nam trong chính sách mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, đặc biệt là hợp tác với Việt Nam.

Hai bên vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Vân Nam thời gian qua. Giao lưu, tiếp xúc giữa các cấp ngày càng thường xuyên, thực chất; hợp tác thương mại, đầu tư duy trì đà tăng trưởng; giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Vân Nam dày công vun đắp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn chuyến thăm góp phần nâng tầm hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Vân Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Giới thiệu những định hướng phát triển lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung và hợp tác với Vân Nam nói riêng còn nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy lợi thế chiến lược, vị trí địa lý gần gũi, tạo chuyển biến thực chất trên bốn trục kết nối gồm chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân văn.

Về kết nối chính sách, hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Về kết nối hạ tầng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Vân Nam với Việt Nam; tăng cường hợp tác liên vận quốc tế đa phương thức, kết nối điện và hải quan, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Về thương mại - đầu tư, hai bên cần tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hướng tới thị trường Tây Nam Trung Quốc; đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Về giao lưu nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác về nông sản đặc sắc và y dược cổ truyền.

VÂN NAM NHẤT TRÍ VỚI ĐỊNH HƯỚNG KẾT NỐI, MỞ RỘNG HỢP TÁC THỰC CHẤT

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Bày tỏ nhất trí cao với định hướng bốn trục kết nối do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam xác định đây là điểm tựa quan trọng để nâng tầm hợp tác giữa Vân Nam và Việt Nam.

Ông Mạc Cao Nghĩa mong muốn hai bên đẩy mạnh kết nối đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, đường sắt, đường bộ, đường thủy, qua đó mở rộng liên kết với khu vực miền Tây, hành lang kinh tế sông Trường Giang của Trung Quốc và hướng tới thị trường châu Âu.

Vân Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại cân bằng, năng lượng xanh, điện năng, kinh tế số, nông nghiệp đặc sắc và y dược cổ truyền.

Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn mở rộng hợp tác du lịch xuyên biên giới, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc; tăng cường hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên, giao lưu thanh niên và củng cố quan hệ hữu nghị với các địa phương Việt Nam, đặc biệt là các địa phương biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh - Ảnh: TTXVN

Cũng trong chiều 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa, thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.

Tại đây, đoàn tham quan các hiện vật, hình ảnh, tư liệu về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và hoạt động cách mạng tại Côn Minh. Ký sổ lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi thăm nơi ghi dấu một chặng đường hoạt động cách mạng của Người; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam, đã quan tâm gìn giữ, tôn tạo di tích lịch sử quý báu này.