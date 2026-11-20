Một nhà máy lọc dầu bên cạnh sông Mantaro ở La Oroya, Peru. (Nguồn: Getty Images)

Theo thông báo của Bộ Năng lượng và Mỏ Peru, quyết định này nhằm triển khai kịp thời các biện pháp cần thiết để duy trì nguồn cung nhiên liệu trên cả nước trước những tác động có thể xảy ra do thời tiết cực đoan.

Cơ quan này cho biết, tình trạng khẩn cấp áp dụng đối với toàn bộ chuỗi cung ứng hydrocarbon, từ chế biến, lọc dầu, lưu trữ đến phân phối và kinh doanh. Mưa lớn, lũ lụt, dòng bùn đá và sạt lở đất có nguy cơ gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu của ngành tại nhiều khu vực trên cả nước.

Theo đó, việc chủ động ứng phó nhằm hạn chế những gián đoạn có thể tác động đến hoạt động vận tải, sản xuất, thương mại và các dịch vụ công thiết yếu, trong đó có cung cấp điện.

Các sản phẩm hydrocarbon, gồm dầu thô, khí tự nhiên, nhiên liệu lỏng và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hiện chiếm 67% tổng cơ cấu năng lượng của Peru.

Cơ quan Giám sát đầu tư năng lượng và khai khoáng Peru được giao đánh giá tình hình, đồng thời xác định các biện pháp cần thiết để ứng phó với những rủi ro đối với chuỗi cung ứng nhiên liệu.

Quyết định được đăng tải trên Công báo El Peruano và có hiệu lực tối đa 8 tháng, kể từ ngày sau ngày công bố.

(theo Tân Hoa xã)