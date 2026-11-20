Để đạt kết quả trên, Đảng ủy xã Bảo Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động rà soát, đánh giá chất lượng quần chúng; chú trọng phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên từ các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động lao động, sản xuất, công tác đoàn, hội và các phong trào tại địa phương.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên được quan tâm, bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng.

Trong đó, xã chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, đoàn viên, thanh niên và lực lượng nòng cốt ở thôn, bản. Các chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu nhân tố tích cực cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, xã quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng và động cơ phấn đấu vào Đảng cho quần chúng ưu tú.

Phát triển đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho các tổ chức đảng cơ sở trên địa bàn xã Bảo Nhai.

Quan tâm phát triển đảng viên đã góp phần từng bước trẻ hóa đội ngũ, bổ sung lực lượng kế cận, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở trên địa bàn xã Bảo Nhai.