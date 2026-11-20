Xã Bảo Nhai kết nạp 36 đảng viên mới
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Bảo Nhai đã kết nạp 36 đảng viên mới, đạt 128,57% kế hoạch giao, trong đó, có 19 đảng viên là người dân tộc thiểu số và 3 đảng viên là người theo tôn giáo.
Để đạt kết quả trên, Đảng ủy xã Bảo Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động rà soát, đánh giá chất lượng quần chúng; chú trọng phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên từ các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động lao động, sản xuất, công tác đoàn, hội và các phong trào tại địa phương.
Trong đó, xã chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, đoàn viên, thanh niên và lực lượng nòng cốt ở thôn, bản. Các chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu nhân tố tích cực cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.
Bên cạnh đó, xã quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng và động cơ phấn đấu vào Đảng cho quần chúng ưu tú.
Quan tâm phát triển đảng viên đã góp phần từng bước trẻ hóa đội ngũ, bổ sung lực lượng kế cận, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở trên địa bàn xã Bảo Nhai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xa-bao-nhai-ket-nap-36-dang-vien-moi-post914990.html