Ngày 19/11, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy bộ trên cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) rồi bất ngờ trèo qua lan cầu, có ý định nhảy xuống sông Hàn tự tử.

Phát hiện sự việc, tài xế ô tô đi phía sau lập tức dừng xe, mở cửa lao đến giữ chặt nam thanh niên, đồng thời hô hoán người đi đường hỗ trợ.

Nam tài xế ngăn cản kịp thời nam thanh niên có ý định tự tử. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nhiều người dân lưu thông qua cầu đã dừng xe, phối hợp cùng tài xế kéo nam thanh niên trở lại phía trong lan can.

Hành động của nam tài xế nhanh chóng nhận “mưa” lời khen trên mạng xã hội.

Anh Đồng Viết Phi Vũ (tài xế cứu nam thanh niên, trú phường Hòa Khánh) cho biết, người có ý định nhảy cầu trong video chính là hành khách anh nhận chở.

Anh Vũ kể, khoảng 5h40 cùng ngày, anh nhận cuốc xe đón nam thanh niên từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước.

Trên đường đi, nam thanh niên tâm sự quê ở Đồng Tháp, đang gặp chuyện buồn liên quan đến bạn bè và gia đình. Nghe vậy, anh Vũ đã động viên, khuyên người này cố gắng vượt qua khó khăn.

Khi đến chân cầu Thuận Phước, người này bảo anh Vũ dừng xe. Thanh niên nói không còn tiền và xin gửi lại điện thoại để trả phí cuốc xe nhưng anh Vũ không nhận, đồng ý chở miễn phí.

Sau đó, nam thanh niên xuống xe, chạy bộ lên đến giữa cầu thì bất ngờ bỏ lại dép và điện thoại, trèo qua lan can với ý định nhảy xuống sông.

Ngay lập tức, anh Vũ dừng xe, mở cửa chạy đến túm được áo nam thanh niên và hô hoán người đi đường đến hỗ trợ.

Một người phụ nữ đi qua thấy vậy liền dừng xe, chạy đến ôm chân thanh niên. Sau đó, nhiều người cũng chạy đến hỗ trợ, cùng anh Vũ kéo người này thoát khỏi nguy hiểm

Sau khi cứu được nam thanh niên, anh Vũ hỗ trợ chở người này về trụ sở Công an phường Hải Châu để liên hệ người thân đến đón.