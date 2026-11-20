Tham dự hội nghị có ông Võ Cao Linh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6; ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình, cùng viên chức các bộ phận chuyên môn và đại diện các doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phổ biến chính sách mới, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình nhấn mạnh: Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, với nhiều quy định mới theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và người lao động tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Đặc biệt, các quy định mới tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động, đồng thời bổ sung các biện pháp xử lý đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH với VKSND có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình, phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trần Công Minh, tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT cần được khắc phục kịp thời bởi không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn trực tiếp tác động đến quyền lợi của người lao động, nhất là khi phát sinh nhu cầu giải quyết các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT.

Lãnh đạo BHXH cơ sở Thăng Bình đề nghị các đơn vị sử dụng lao động chủ động rà soát, xác định nguyên nhân chậm đóng BHXH, BHYT, xây dựng kế hoạch và cam kết thời gian khắc phục số tiền còn chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT; thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định.

Đồng thời, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm. Các đơn vị cũng được đề nghị chủ động cập nhật quy định mới, kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh để được hướng dẫn, giải đáp.

Ông Võ Cao Linh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, BHXH cơ sở Thăng Bình đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật BHXH, Luật BHYT năm 2024, tập trung vào các quy định về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, chế độ thụ hưởng và biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn BHXH, BHYT.

Trong phần đối thoại, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị nêu nhiều câu hỏi liên quan đến căn cứ xác định mức đóng BHXH, BHYT hồ sơ và điều kiện giải quyết chế độ cho người tham gia. Trong đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT đối với người lao động có mức lương cơ bản 10 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có các khoản thưởng, doanh số và phụ cấp.

Trực tiếp giải đáp tại hội nghị, ông Trần Công Minh đã phân tích các khoản thu nhập thuộc và không thuộc tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định, đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ và giải quyết chế độ, giúp các đơn vị hiểu rõ hơn trách nhiệm cũng như quyền lợi của người tham gia.

Phối hợp xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người lao động

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Cao Linh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6, thông tin về cơ chế phối hợp giữa VKSND khu vực 6 và BHXH cơ sở Thăng Bình trong bảo vệ lợi ích công, quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo ông Võ Cao Linh, quỹ BHXH được hình thành từ sự đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động và các nguồn hợp pháp khác theo quy định, nhằm bảo đảm chi trả các chế độ cho người tham gia. Vì vậy, hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động mà còn tác động đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị trao đổi những khó khăn, vướng mắc tại phiên đối thoại.

Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 cho rằng, việc cơ quan chức năng trực tiếp làm việc, đối thoại với các đơn vị sử dụng lao động, làm rõ trách nhiệm pháp lý và yêu cầu khắc phục vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng nợ đọng kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đáng chú ý, những hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người lao động có thu nhập thấp hoặc người làm việc tại doanh nghiệp ngừng hoạt động. Đây là những đối tượng có thể gặp khó khăn trong việc xác nhận thời gian tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm khi phát sinh nhu cầu.

Ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình, trực tiếp tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc liên quan đến chính sách bảo hiểm.

Theo ông Võ Cao Linh, VKSND khu vực 6 và BHXH cơ sở Thăng Bình sẽ tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, rà soát, phân loại và xác minh các trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung làm rõ tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, thời gian và số tiền nợ, số lao động bị ảnh hưởng, nguyên nhân vi phạm và khả năng khắc phục. Đặc biệt, chú trọng những trường hợp nợ kéo dài, cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Đối với những vụ việc đủ điều kiện, sau khi thực hiện các thủ tục thông báo, kiến nghị nhưng chủ thể có trách nhiệm không khởi kiện, VKSND sẽ xem xét thực hiện quyền khởi kiện theo quy định nhằm bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 nhấn mạnh.

Thông qua hội nghị, BHXH cơ sở Thăng Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT; đồng thời tăng cường phối hợp với VKSND khu vực 6 trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người lao động và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.