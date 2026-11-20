Trước ngưỡng cửa “trường chuẩn mức 1”

Năm 2026 ghi dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử của Trường Chính trị tỉnh sau hợp nhất tỉnh. Ðứng trước thay đổi lớn về địa giới hành chính, quy mô dân số, tổ chức bộ máy và yêu cầu quản lý nhà nước, tập thể nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả nguồn lực tổng hợp để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao.

Những con số thống kê trong năm 2026 là minh chứng sinh động cho vị thế, quy mô của nhà trường. Cụ thể, trường tổ chức thành công 69 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với tổng số 5.210 học viên. Trong mảng đào tạo lý luận chính trị, trường duy trì và nâng cao chất lượng 17 lớp trung cấp lý luận chính trị, đồng thời phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV mở 4 lớp cao cấp lý luận chính trị.

Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh và vị trí việc làm phát triển vượt bậc với 48 lớp, thu hút 4.322 học viên. Ðiểm sáng nổi bật trong năm qua là định hướng đưa công tác bồi dưỡng hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp bám địa bàn. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Ðảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai rộng khắp, cùng nhiều lớp tập huấn chuyên đề cho cán bộ Ðoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Song song với mở rộng quy mô, lộ trình xây dựng trường chính trị chuẩn được xác định là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt. Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, TS Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Trường vừa hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận chuẩn mức 1. Ðể đạt được kết quả đó, trường luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ. Cụ thể, sáng 24/7/2026, làm việc với Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, yêu cầu nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy; khẩn trương hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ để được công nhận trường đạt chuẩn mức 1 theo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm và làm việc với trường ngày 29/8/2026, đồng chí Ðoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ghi nhận và định hướng: Nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, gắn nội dung đào tạo với thực tiễn địa phương; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn.

PGS-TS Ðoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, làm việc với Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, chiều 29/8/2026. Ảnh: HỒNG NGHI

Cập nhật nội dung đào tạo, thích ứng không gian phát triển mới

Không gian phát triển mới sau hợp nhất tỉnh mở ra cho Cà Mau nhiều dư địa và nguồn lực, nhưng cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về năng lực tổ chức thực thi của đội ngũ cán bộ. Nhận thức rõ điều này, Trường Chính trị tỉnh thể hiện sự nhạy bén khi kịp thời đổi mới nội dung giáo án theo phương châm: “Lấy thực tiễn địa phương làm chất liệu, lấy hiệu quả công tác của cán bộ sau đào tạo làm thước đo”.

Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương và Tỉnh uỷ nhanh chóng được cụ thể hoá, lồng ghép sinh động vào từng chuyên đề giảng dạy. Thay vì truyền thụ lý luận một chiều, nội dung đào tạo của trường đi sâu giải quyết những “bài toán” đặc thù, mang tính chiến lược của địa phương trong giai đoạn mới. Học viên được trang bị tư duy quản trị hiện đại về kinh tế biển, khai thác bền vững tiềm năng thuỷ sản, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng tôm, năng lượng tái tạo, hệ thống logistics, cảng biển, du lịch sinh thái. Không chỉ vậy, các vấn đề nóng như: quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo vệ hệ sinh thái rừng - biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh được đưa lên giảng đường dưới dạng các chuyên đề thảo luận và nghiên cứu thực tế.

Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (trực thuộc Trường Quản trị và Kinh doanh, Ðại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị quốc gia, quản trị địa phương và quản trị an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh năm 2026. Ảnh: HOÀNG LAM

Ðặc biệt, trước yêu cầu tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, cải cách hành chính trở thành trục nội dung trọng tâm trong chương trình bồi dưỡng. Trường tăng cường phương pháp giảng dạy thông qua “ngân hàng” tình huống mô phỏng sát với thực tế công vụ tại cơ sở. Học viên được rèn luyện kỹ năng xử lý hồ sơ hành chính liên thông, khai thác dữ liệu số, giải quyết tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cũng như kỹ năng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng. Cùng với đó, kỹ năng dân vận khéo, đối thoại trực tiếp và phát huy dân chủ ở cơ sở được chú trọng nhằm xây dựng lớp cán bộ “gần dân, hiểu dân, trọng dân”, đủ bản lĩnh giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Chất lượng đào tạo không chỉ được đánh giá qua kết quả kiểm tra, thi tốt nghiệp hay số lượng chứng chỉ được cấp, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về nhận thức, tư duy, thái độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của học viên sau khoá học. Ðây chính là thước đo thực chất, khẳng định giá trị và uy tín của nhà trường. Ðồng chí Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, khẳng định.

Với nền tảng được chuẩn hoá và tư duy đào tạo gắn với hơi thở cuộc sống, Trường Chính trị tỉnh đang tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo cán bộ chất lượng cao, kiến tạo đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đưa Cà Mau vững bước vươn lên trong kỷ nguyên mới.