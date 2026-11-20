Đề xuất giới hạn giá trị mỗi lần dự thưởng xổ số điện toán ở mức 10.000 đồng. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, trong đó đề xuất các quy định về sản phẩm, điều kiện tham gia dự thưởng, giá trị dự thưởng, tỷ lệ trả thưởng và quản lý tài khoản.

Theo dự thảo, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm xổ số tự chọn số theo ma trận, theo dãy số, quay số nhanh và các sản phẩm khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Đối với xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, sản phẩm được phát hành dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một hoặc ít nhất hai trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số. Kết quả trúng thưởng được xác định trước bằng hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên và người tham gia biết kết quả ngay sau khi xác nhận tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng.

Về đối tượng tham gia, dự thảo quy định người dự thưởng phải là công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Đáng chú ý, giá trị cho một lần tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng. Giá trị cụ thể do công ty xổ số điện toán quyết định và quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng. Với xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, giá trị một lần dự thưởng là bội số nguyên của 10.000 đồng; mức tối đa trong một ngày do công ty quy định.

Dự thảo cũng đề xuất tỷ lệ trả thưởng kế hoạch đối với từng sản phẩm không vượt quá 60% tổng giá trị vé xổ số dự kiến phát hành. Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm xây dựng số lượng và cơ cấu giải thưởng phù hợp với từng sản phẩm.

Về phương thức trả thưởng, doanh nghiệp được lựa chọn hình thức cố định, biến đổi theo doanh thu hoặc kết hợp cả hai phương thức.

Đối với người tham gia qua điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc Internet, dự thảo yêu cầu phải có tài khoản đăng ký tại công ty xổ số điện toán. Khi đăng ký, người tham gia phải cung cấp họ tên, ngày sinh, thông tin căn cước hoặc hộ chiếu, địa bàn đăng ký dự thưởng và tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt.

Người tham gia có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài khoản và mật khẩu. Trường hợp không thuộc đối tượng dự thưởng theo quy định, công ty xổ số điện toán được quyền từ chối trả thưởng khi người tham gia trúng thưởng.