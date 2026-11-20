Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2026.

Đánh giá cao vai trò của Papua New Guinea tại khu vực Nam Thái Bình Dương và các diễn đàn quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hiện diện ngoại giao tại thủ đô của nhau; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác thủy sản, đồng thời nghiên cứu ký kết các thỏa thuận mới và thiết lập cơ chế tham vấn, đối thoại song phương.

Về kinh tế, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, chế biến, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng, viễn thông, năng lượng, lao động và đào tạo nghề. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, tiếp nhận sinh viên Papua New Guinea sang học tập, đào tạo nghề; đồng thời cải thiện kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân và du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng James Marape đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn mở rộng hợp tác trong nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất và chế biến cà phê; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Papua New Guinea.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN và Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương; Papua New Guinea cũng mong muốn tăng cường gắn kết với ASEAN và làm cầu nối giữa ASEAN với các quốc đảo Thái Bình Dương.

* Trước đó, tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao việc Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giao lưu văn hóa và nhân dân; cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được.

Tại hai cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc và Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, đồng thời trân trọng mời lãnh đạo hai nước tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đều khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; trong đó Hàn Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để sự kiện thành công.

* Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, ngày 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của IMF trong duy trì ổn định hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế và thúc đẩy phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu; khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với IMF, đặc biệt trong tư vấn chính sách, rà soát kinh tế vĩ mô, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp ngắn Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva - Ảnh: TTXVN

Trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định những thay đổi sâu sắc về trật tự, công nghệ, quản trị và mô hình phát triển đang tạo ra nhiều rủi ro, bất định đối với kinh tế toàn cầu.

Là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ biến động bên ngoài nhưng đã từng bước nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam tăng hơn 9% trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tiếp tục thu hút sự quan tâm và mở rộng đầu tư của các tập đoàn lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; xác định tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những nền tảng, động lực quan trọng cho phát triển.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, đặc biệt là khả năng duy trì tăng trưởng cao đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố các cân đối lớn.

Theo bà Kristalina Georgieva, Việt Nam là hình mẫu đáng tham khảo trong việc kết hợp thúc đẩy tăng trưởng nhanh với duy trì ổn định và nâng cao khả năng chống chịu.

Tổng Giám đốc IMF cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế tư nhân và tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro tài chính, thương mại quốc tế.

IMF khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua tư vấn chính sách, đánh giá kinh tế vĩ mô và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - IMF. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Giám đốc và các chuyên gia IMF tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.