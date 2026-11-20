Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố...

Ngày 22/5/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, trong đó, giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Luật ANHK.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, những năm qua, ngành hàng không dân dụng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, các nguy cơ đe dọa ANHK ngày càng đa dạng, phức tạp... Đồng chí Thứ trưởng cho biết, thực tiễn thi hành pháp luật về ANHK thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: chưa phân định trách nhiệm quản lý, trong tổ chức phối hợp xử lý vụ việc và áp dụng các biện pháp bảo đảm ANHK và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Mặt khác, kể từ ngày 01/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm ANHK trên toàn quốc. Đến nay, lực lượng kiểm soát ANHK thuộc Bộ Công an được tổ chức tại 100% cảng hàng không, được chuẩn hóa, đào tạo bài bản về pháp luật, nghiệp vụ, trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ thực hiện công tác bảo đảm ANHK.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu tham dự hội nghị

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ, từ những vấn đề trên, nhận thấy cần thiết có một đạo luật chuyên ngành quy định về lĩnh vực ANHK, với mục tiêu nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược an ninh quốc gia, trong đó có lĩnh vực ANHK... Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chính sách dự án Luật, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về định hướng các chính sách lớn, nội dung cụ thể hóa từng chính sách, thành phần hồ sơ chính sách và những vấn đề liên quan, góp phần xây dựng dự án Luật ANHK bảo đảm tiến độ, chất lượng, khoa học, hiện đại, toàn diện, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các chính sách của dự án Luật ANHK. Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kết quả rà soát các quan điểm, chủ trương của Đảng, hệ thống pháp luật trong nước, các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế có liên quan, Bộ Công an đã dự kiến 4 chính sách lớn trong dự án Luật ANHK, gồm: Hoàn thiện khung pháp lý về công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về ANHK; Xây dựng cơ chế, hoạt động bảo đảm ANHK, nhận diện và xử lý các hành vi đe dọa ANHK; Xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro ANHK nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với pháp luật quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm ANHK, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết xây dựng Luật ANHK; thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện các nhóm chính sách trọng tâm của dự án Luật; đưa ra các nội dung cần bổ sung trong hồ sơ chính sách dự thảo Luật ANHK; lưu ý về việc đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của Luật ANHK với các Luật khác.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, khoa học của các đại biểu; đồng thời khẳng định sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật ANHK. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng về công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành về ANHK; hoạt động bảo đảm ANHK và nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa ANHK; kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro ANHK; cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm ANHK...

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, 4 nhóm chính sách của dự án Luật cơ bản đã bao quát những vấn đề lớn, cấp thiết đặt ra từ thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến đóng góp; rà soát lại toàn bộ hồ sơ chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất những vấn đề thực sự cần thiết, có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách bảo đảm chất lượng trình lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, các bộ, ngành và cơ quan có liên quan, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chính sách, tham gia ý kiến bằng văn bản đầy đủ và trách nhiệm đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; tăng cường rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản pháp luật chuyên ngành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.