Khoảng 23h10, ngày 19/11, trên QL1A, đoạn qua đèo Sài Hồ, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT giữa hai xe đầu kéo đi ngược chiều nhau.

Sau khi đấu đầu trực diện trên QL1A, xe đầu kéo chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã bốc cháy dữ dội giữa đường. Rất may, sau khi xảy ra vụ việc, các tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài nên không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn trên QL1A.

Vụ việc khiến hai xe hư hỏng nặng, QL1A ách tắc nghiêm trọng. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã xuyên đêm chữa cháy, phân luồng, bảo đảm ATGT, giải quyết vụ việc theo quy định.

Clip ghi nhận hiện trường vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xe đầu kéo lưu thông với tốc độ cao, lấn làn trong điều kiện trời mưa, trơn trượt dẫn đến vụ việc.