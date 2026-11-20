Sau những phiên tăng mạnh, biến động thu mua ngày 19.11 đã thu hẹp còn ba địa phương. Miền Bắc duy trì mặt bằng cao hơn hai khu vực còn lại, trong khi miền Nam có khoảng cách lớn nhất giữa nơi mua thấp nhất và cao nhất. Bài được chuẩn bị tối 19.11 cho ngày xuất bản 20.11.2026.

Hình minh họa

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 19.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:12 cùng ngày chưa có bảng giá mới. Các biến động dưới đây thuộc ngày 19.11 so với ngày 18.11, không phải diễn biến đã xác nhận của ngày 20.11.

Đơn vị: đồng/kg heo hơi.

Miền Bắc: Lào Cai tăng, hai địa phương giữ mức 56.000 đồng/kg

Lào Cai lên 54.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng trong ngày 19.11. Hải Phòng và Lai Châu tiếp tục dẫn đầu khu vực, cao hơn nhóm Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La 3.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: Gia Lai nhích lên 52.000 đồng/kg

Gia Lai là điểm tăng duy nhất của khu vực trong bảng ngày 19.11. Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn cao nhất với 55.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị và Huế thấp nhất cả nước, cùng mức 50.000 đồng/kg.

Miền Nam: Cần Thơ tăng nhẹ, thị trường còn phân hóa

Cần Thơ tăng lên 51.000 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn Đồng Nai 5.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất miền Nam là 6.000 đồng/kg, rộng hơn hai khu vực còn lại.

Với ngày 20.11, việc chỉ ba địa phương tăng trong bảng gần nhất cho thấy đà tăng chưa còn lan rộng như trước. Nếu sức mua duy trì trong khi lượng heo đủ trọng lượng xuất chuồng hạn chế, một số điểm thu mua có thể tiếp tục nhích giá. Ngược lại, nguồn hàng đáp ứng tốt có thể giúp thị trường ổn định hơn.

Dịch bệnh vẫn là yếu tố cần theo dõi đối với nguồn cung cục bộ. Tại Lai Châu, báo cáo đến ngày 14.11 ghi nhận 9.804 con heo mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, dữ liệu này chưa đủ để suy ra giá ngày 20.11 sẽ tăng trên toàn quốc; hiện chưa có cơ sở dự báo mức điều chỉnh riêng cho từng tỉnh.