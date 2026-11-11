'Siêu đô thị' thiếu sân khấu lớn

Sức hút của các concert nội địa cho thấy TPHCM không thiếu khán giả. “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” thu hút lượng lớn người hâm mộ, tạo nên những đêm diễn sôi động. Riêng 8 suất diễn quy mô lớn trong hai ngày 17-18/10 thu hút khoảng 200.000 lượt khán giả. Một số khách sạn ở khu vực trung tâm ghi nhận lượng khách tăng khoảng 20%, thậm chí có nơi đạt công suất phòng 95-96%.

Trong khi đó, nhìn ra Hà Nội, những đêm diễn của BigBang và trước đó là BlackPink đã thu hút hàng vạn khán giả. Không chỉ người hâm mộ tại Thủ đô, khán giả từ nhiều tỉnh, thành, thậm chí các quốc gia khác cũng tìm đến để thưởng thức thần tượng. Dòng khách này kéo theo nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống, mua sắm, tạo thêm nguồn thu cho du lịch và dịch vụ. Những concert quốc tế vì thế có thể trở thành sản phẩm du lịch, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang từng nhấn mạnh cần gắn các chương trình văn hóa, giải trí với kinh tế du lịch và tiêu dùng. Những sự kiện đủ sức hút sẽ kéo du khách từ địa phương khác đến, thúc đẩy chi tiêu và đóng góp vào tăng trưởng thành phố. Tuy nhiên, để khai thác dư địa này, TPHCM trước hết phải giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng biểu diễn.

TPHCM từng bỏ lỡ cơ hội mời BlackPink biểu diễn trước khi nhóm nhạc này đến Hà Nội vào tháng 7/2023, do không tìm được địa điểm phù hợp.

Một số chuyên gia cho rằng, TPHCM đang thiếu sân vận động và địa điểm chuyên tổ chức concert lớn. Những nơi từng diễn ra các chương trình đình đám như Global City hay Van Phuc City chủ yếu là địa điểm tạm thời, không được thiết kế chuyên biệt cho biểu diễn. Nhà tổ chức phải tốn thêm thời gian, chi phí dựng sân khấu, khán đài và các hạng mục phục vụ khán giả.

Hạn chế còn nằm ở năng lực vận hành. Khi khảo sát một số địa điểm tại TPHCM, một số ê-kíp đã gặp khó khăn khi không tìm được bản vẽ chính quy, dữ liệu kỹ thuật chuẩn hóa hay thông tin đầy đủ về hậu trường, kho thiết bị và các phòng chức năng. Trong khi đó, tại Nhật Bản, Thái Lan, nhiều nhà thi đấu được thiết kế đa năng, có hệ thống thông tin và vận hành chuyên nghiệp, giúp các ê-kíp dễ dàng triển khai chương trình.

Một concert quốc tế đòi hỏi nhiều hơn sức chứa của địa điểm. Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, an ninh, phòng cháy chữa cháy, giao thông và y tế đều phải đáp ứng tiêu chuẩn cao. Các thủ tục cấp phép, nhập cảnh, vận chuyển thiết bị cũng cần được phối hợp nhịp nhàng. Chỉ một mắt xích thiếu đồng bộ cũng có thể khiến nhà tổ chức chọn thành phố khác.

TPHCM có lợi thế về kinh tế, hàng không, khách sạn, ẩm thực và thị trường khán giả đông đảo. Thành phố cũng đã tích lũy kinh nghiệm qua các lễ hội như HOZO, GENfest và nhiều concert nội địa. Nhưng những lợi thế ấy cần được kết nối thành một hệ sinh thái biểu diễn chuyên nghiệp.

Thành phố cần những địa điểm chuyên dụng, được đầu tư đồng bộ, có đội ngũ vận hành lành nghề; đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, tổ chức sự kiện và hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế. Những dự án như rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ cần được đặt trong chiến lược phát triển hạ tầng văn hóa dài hạn.