Với người mua ôtô lần đầu, lựa chọn thường phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu như thiết kế phù hợp sở thích, kích thước thuận tiện khi đi phố, không gian đủ dùng cho gia đình và chi phí trong tầm tài chính. VF 5 mới được VinFast phát triển theo hướng cân bằng các yếu tố này trong mẫu A-SUV điện.

Bên cạnh diện mạo khỏe khoắn và cách phối 2 tông màu, mẫu xe sở hữu khoang cabin được nâng cấp, nhiều tiện ích hỗ trợ lái cùng quãng đường tối đa 370 km sau mỗi lần sạc đầy. Chương trình ưu đãi đặt cọc sớm cũng đưa giá phiên bản Premium dành cho gia đình xuống còn 530 triệu đồng.

Dáng SUV cứng cáp, phối màu nổi bật

Anh Đức Thành (28 tuổi, Hà Nội) đang chuẩn bị mua chiếc ôtô đầu tiên. Trong những mẫu xe mới ra mắt thị trường, anh đặc biệt thích VinFast VF 5 mới nhờ phong cách thiết kế cá tính và cách phối màu tương phản giữa thân xe và nóc.

"Tôi thích xe trông khỏe khoắn, màu sắc nổi bật một chút. Bản đỏ phối nóc đen rất hợp gu của tôi", anh Thành chia sẻ.

Ngoài lựa chọn đỏ phối nóc đen, VF 5 mới còn mang đến lựa chọn màu trắng, xanh, xám và be kết hợp nóc đen. Riêng thân xe màu đen đi cùng nóc xám. Các lựa chọn màu sắc phù hợp cả người thích sự nổi bật lẫn người chuộng phong cách trang nhã. Với anh Thành, cách phối hai màu đủ để tạo dấu ấn cá nhân, không cần thêm nhiều chi tiết trang trí.

Cách phối thân xe và nóc tương phản tạo điểm nhấn cho diện mạo VF 5 mới.

Bên cạnh đó, anh cho rằng bản thân thiết kế xe đã gây ấn tượng với khách hàng trẻ. VF 5 mới có phần đầu xe nổi bật với dải trang trí hình cánh chim mạ chrome kết hợp cụm đèn LED Projector. Dáng đèn thanh mảnh tạo nét sắc sảo cho mặt trước, hài hòa với hình khối vuông vắn của thân xe.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED kiểu dáng mới đi cùng đèn phanh trên cao, hoàn thiện phần đuôi theo phong cách tối giản, hiện đại. Nhìn từ bên hông, bộ mâm hợp kim 17 inch là điểm nhấn thể thao, nổi bật trên thân xe gọn gàng, tôn vẻ năng động của mẫu A-SUV Việt.

Khoang xe tiện dụng, rộng rãi cho cả gia đình

Phong cách trẻ trung của VF 5 mới tiếp tục được thể hiện trong cabin, kết hợp với tính tiện dụng hàng ngày. Màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ điều khiển trực quan chức năng trên xe. Sạc không dây và phanh tay điện tử giải phóng thao tác vật lý và tạo thêm không gian chứa đồ ở khu vực trung tâm.

Xe dài 3.987 mm, rộng 1.772 mm và cao 1.595 mm, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị. Chiều dài cơ sở 2.513 mm đi cùng cách bố trí ghế tối ưu tạo khoang ngồi rộng rãi. Hành khách phía sau có khoảng để chân thoải mái, tựa lưng với độ ngả hợp lý và cửa gió điều hòa riêng.

Khoang cabin VF 5 mới được bố trí theo hướng thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Các tiện ích công nghệ cũng bổ sung sự tiện dụng cho chủ xe. Tính năng Phone As A Key cho phép người dùng đóng, mở cửa và khởi động xe trên điện thoại mà không cần chìa khóa. Camera 360 độ hỗ trợ quan sát quanh xe khi lùi đỗ, trong khi tính năng giữ phanh tự động (Auto-Hold) giảm việc phải giữ chân phanh lúc dừng chờ đèn đỏ.

VF 5 mới còn đáp ứng nhu cầu đi xa của các gia đình với bộ pin 43 kWh, cho quãng đường đến 370 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 28 phút, phù hợp để kết hợp với thời gian nghỉ chân trên các hành trình liên tỉnh.

Trong đợt nhận cọc sớm từ 12/11 đến hết 18/11, khách mua VF 5 mới được ưu đãi 10 triệu đồng. Với phiên bản Premium dành cho gia đình, giá xe sau ưu đãi còn 530 triệu đồng, so với mức niêm yết 540 triệu đồng. VinFast dự kiến bắt đầu giao xe sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.