Ngày 18/11, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án CCN trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý CCN và Kế hoạch phát triển CCN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Theo Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có gần 1.100 dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài KCN, CCN, sử dụng hơn 3.000ha đất. Nhiều cơ sở còn tồn tại bất cập về quy hoạch, nằm xen kẽ khu dân cư, thiếu hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và gây áp lực lên hạ tầng giao thông.

Sở Tài chính đề xuất cho phép các dự án phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu môi trường tiếp tục hoạt động, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát. Những dự án không phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm thuộc diện phải di dời cần xây dựng lộ trình chuyển vào KCN, CCN chậm nhất đến năm 2030. Tỉnh cũng nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp di dời, kiểm soát việc điều chỉnh, mở rộng dự án và xử lý các trường hợp chậm tiến độ kéo dài, vi phạm pháp luật.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận về giải pháp xử lý đối với các dự án sản xuất ngoài KCN, CCN, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, phân loại dự án theo ngành nghề, tính chất và hiện trạng hoạt động, từ đó đề xuất phương án xử lý phù hợp quy hoạch công nghiệp, đô thị, nông thôn, ưu tiên giải quyết vấn đề môi trường.

Việc xử lý cần hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định của doanh nghiệp. Các cơ sở sản xuất phải chủ động rà soát ngành nghề, điều chỉnh hoạt động phù hợp quy hoạch, pháp luật; dự án thuộc diện di dời cần xây dựng kế hoạch cụ thể.

Tại những khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, tỉnh nghiên cứu thành lập mới hoặc mở rộng CCN phù hợp quy hoạch, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý môi trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước chuyển vào CCN.

Theo Sở Công Thương, Hưng Yên hiện quy hoạch 125 CCN với tổng diện tích khoảng 7.925ha; đã quyết định thành lập 79 CCN, diện tích hơn 4.100ha. Trong 11 tháng năm 2026, tỉnh thành lập mới 4 CCN gồm: Hải Triều, Việt Bắc, Đông Đô và Đô Lương 2; đồng thời điều chỉnh quyết định thành lập 25 CCN.

Trong số 79 CCN đã thành lập, có 16 CCN cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, 40 CCN đang giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, 23 CCN đang thực hiện thủ tục chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

11 tháng qua, tỉnh giải phóng mặt bằng 905,49ha, đạt 150,91% kế hoạch; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 459,57ha, đạt 153,19% kế hoạch. Đến nay, 33 CCN thu hút khoảng 323 dự án đầu tư thứ cấp, tổng vốn đăng ký 35.581,2 tỷ đồng và 1.043,7 triệu USD.

Tại cuộc họp, các đại biểu phân tích nguyên nhân tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp tại CCN còn thấp, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ đầu tư hạ tầng; đồng thời góp ý hoàn thiện Quy chế quản lý CCN và Kế hoạch phát triển CCN Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững là nền tảng để tỉnh duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Ông yêu cầu rà soát quy hoạch 125 CCN, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp nhu cầu phát triển và thu hút đầu tư; phân loại 79 CCN đã thành lập theo tiến độ, xác định rõ vướng mắc và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng dự án.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các CCN đang hoạt động, nâng tỷ lệ lấp đầy, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng các CCN đang triển khai trong 6 tháng. Quy trình giải phóng mặt bằng cần công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn từng đơn vị; đẩy mạnh số hóa, theo dõi tiến độ dự án.

Các chủ đầu tư chủ động nguồn lực, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, xúc tiến đầu tư ngay trong quá trình triển khai. Các sở, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, sát nhu cầu thị trường, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư có năng lực.