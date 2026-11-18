Được mệnh danh là “đại gia kim cương” của showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ nhiều lần khiến công chúng ngưỡng mộ bởi khối tài sản “khủng” của mình. Không chỉ sở hữu xe hơi đắt tiền hay đồ hiệu danh tiếng, cô còn khá chịu chơi khi bỏ ra rất nhiều tiền để mua bất động sản.

Giữa năm 2019, Lý Nhã Kỳ khai trương khu resort rộng 7.000m2 tại Đà Lạt, được định giá khoảng 1 triệu đô la (hơn 23 tỷ đồng) bao gồm nhiều căn villa nhỏ và khu sân vườn cực rộng rãi nhằm mục đích kinh doanh và nghỉ ngơi.

Lý Nhã Kỳ khai trương khu resort rộng 7.000m2 tại Đà Lạt.

Bên cạnh đó, khuôn viên resort còn bao gồm vườn riêng thuộc mỗi căn villa, phòng chờ, 2 nhà hàng, bãi đậu xe và siêu thị 24/24.

Lý Nhã Kỳ từng gây ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi tiết lộ lý do xây khu resort này là do mẹ thích lên Đà Lạt nghỉ mát nhưng liên tục hết phòng, thế là nữ đại gia bỏ tiền xây resort làm chủ luôn.

Ngoài ra, việc xây dựng khu resort này cũng là tâm nguyện lúc sinh thời của ba Lý Nhã Kỳ, cô từng chia sẻ: "Khi còn sống, ba của Kỳ từng nói có tâm nguyện đưa mẹ lên Đà Lạt. Kỳ đã cố gắng hết sức để thay ba dành tặng món quà này cho mẹ của mình"

Các căn villa được thiết kế theo phong cách tối giản với màu chủ đạo là trắng, nhằm tạo vẻ đẹp tươi sáng, tinh khôi giữa không gian thư thái thoang thoảng mùi thông.

Các phòng bên trong villa được Lý Nhã Kỳ cho ốp hoàn toàn bằng gỗ thông.

Các phòng bên trong villa được Lý Nhã Kỳ cho ốp hoàn toàn bằng gỗ thông. Ngoài vườn, cô đặt thêm một bộ bàn ghế sắt để du khách có thể dùng bữa, ngồi chơi và hít thở không khí trong lành.

Lý Nhã Kỳ cho biết, đích thân cô đã chăm chút cho từng góc nhỏ trong resort. Bản thân cô cũng thường xuyên lên đây làm vườn thư giãn và chụp những bộ ảnh “sống ảo” xinh đẹp.

Lý Nhã Kỳ còn mở siêu thị tiện lợi 24/7 để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Để phục vụ tận tâm du khách, khu resort này còn có 2 nhà hàng với nhiều món ăn đặc sản của Đà Lạt và Việt Nam. Ngoài ra, siêu thị mini mở cửa 24/7 cũng giúp du khách không phải đi xa để mua sắm.

Ngoài không gian nghỉ ngơi, Lý Nhã Kỳ còn mở rộng diện tích trồng dâu và nông sản bên trong mảnh đất 7.000m2.

Lý Nhã Kỳ còn mở rộng diện tích trồng dâu và nông sản bên trong mảnh đất 7.000m2.

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 với các vai diễn trong phim truyền hình. Tuy nhiên, phải đến năm 2008, tên tuổi của nữ diễn viên mới thực sự được đông đảo khán giả chú ý khi đảm nhận một trong những vai chính của bộ phim Kiều nữ và đại gia.

Một năm sau, vai diễn trong phim Gió nghịch mùa tiếp tục giúp sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ có thêm dấu ấn. Cô cũng trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí.

Năm 2011, Lý Nhã Kỳ tự ứng cử và được lựa chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và đảm nhận vai trò đối ngoại, cô dần rút khỏi showbiz để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Từng được công chúng gọi bằng biệt danh "chị đại kim cương", Lý Nhã Kỳ gây chú ý bởi bộ sưu tập trang sức và đá quý có giá trị lớn. Danh xưng này gắn liền với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kim cương, trang sức cao cấp của nữ doanh nhân.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Lý Nhã Kỳ tiết lộ bộ sưu tập kim cương của mình có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng đá quý lớn đến mức cô phải sử dụng năm két sắt để bảo quản. Đáng chú ý, bộ sưu tập còn có những viên kim cương màu quý hiếm, không dễ tìm thấy trên thị trường quốc tế.

Ở tuổi 44, Lý Nhã Kỳ cho biết đang bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp. Thay vì dành nhiều thời gian cho các hoạt động nghệ thuật và sự kiện giải trí như trước, cô tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dự án bất động sản theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Theo nữ doanh nhân, quan niệm về thành công của cô cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, cô muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực và thường xuyên xuất hiện trước công chúng, thì hiện tại, điều được ưu tiên là xây dựng những giá trị lâu dài cho doanh nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân.