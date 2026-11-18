Theo đó, thành phố yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên – chủ đầu tư dự án – khẩn trương thanh lý, chấm dứt giao dịch 32 căn hộ với cư dân và hoàn trả hiện trạng công trình theo đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp phải tự chịu toàn bộ chi phí, nghĩa vụ tài chính cùng các trách nhiệm phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời giải quyết triệt để mọi khiếu nại, tranh chấp và bồi thường thiệt hại nếu có.

Đây là bước đi quan trọng nhằm xử lý dứt điểm những tồn tại của dự án, đặc biệt là việc minh bạch quyền và nghĩa vụ giữa chủ đầu tư với các khách hàng đã giao dịch.

Về các thủ tục hành chính, chủ đầu tư có trách nhiệm tự nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Tài chính và tiếp tục triển khai dự án theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 4/1/2016 cùng các quy định hiện hành.

UBND thành phố yêu cầu doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục triệt để tồn tại và hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ tài chính.

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Để đảm bảo công trình chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng đủ điều kiện, UBND TP.Bắc Ninh đã giao nhiệm vụ phối hợp cụ thể cho các sở, ngành. Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Kinh Bắc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, xây dựng và tổ chức kiểm tra nghiệm thu.

Phường Kinh Bắc chịu trách nhiệm chính trong việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bao gồm tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với các cấp quy hoạch và hiện trạng.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục phòng cháy chữa cháy, đồng thời theo dõi sát sao việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với khách hàng chưa thanh lý hợp đồng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn rủi ro khiếu kiện đông người.

Cùng với đó, Sở Tài chính sẽ chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ tham mưu và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng trình tự nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.