Ảnh minh họa. (Ảnh: FB iVIVU)

Theo Quyết định số 3911/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 7,41 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Hồ Rợn. Dự án trước đây nằm tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Toàn bộ diện tích rừng được chuyển mục đích là rừng trồng, có nguồn gốc quy hoạch rừng sản xuất và đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng. Khu vực này nằm tại tiểu khu 4933, khoảnh 3, xã Thịnh Minh, gồm 9 lô với tổng diện tích 7,41 ha.

Theo phụ lục kèm quyết định, diện tích chuyển mục đích được phân bổ tại các lô gồm: lô 3 với 0,11 ha; lô 10 với 0,18 ha; lô 27 với 1,63 ha; lô 28 với 0,32 ha; lô 28a.1 với 0,02 ha; lô 28a.2 với 0,44 ha; lô 2a với 4,04 ha; lô 2a.1 với 0,65 ha và lô 7a với 0,02 ha.

Để quản lý diện tích rừng sau khi chuyển mục đích sử dụng, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật, chỉnh lý thông tin và dữ liệu diện tích rừng vào hồ sơ, cơ sở dữ liệu quản lý lâm nghiệp. Sở cũng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện dự án theo đúng vị trí, ranh giới diện tích rừng được chuyển mục đích; tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến đất đai theo quy định.

UBND xã Thịnh Minh được giao kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp nếu có. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Kỳ Sơn Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện dự án đúng vị trí, diện tích được chuyển mục đích sử dụng rừng; hoàn tất các thủ tục về đất đai và những quy định pháp luật có liên quan.