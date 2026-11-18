Ngay sau tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp và chính quyền địa phương về sự cố bụi trắng và các vật thể rắn nghi là thạch cao phủ dày mái nhà, đường sá, đầm nuôi thủy sản ở tổ dân phố Đoan Lễ (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) từ 7-9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã ban hành 2 văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 13/11, tại trụ sở UBND phường Nam Triệu, ông Phạm Văn Thuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng đã chủ trì cuộc làm việc với chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đại diện tổ dân phố Đoan Lễ để xác minh phản ánh về sự cố.

Khu vực tổ máy số 3, nơi xảy ra sự cố phát tán bụi trắng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Tham dự cuộc làm việc còn có đại diện Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tham dự trực tuyến.

Theo nội dung văn bản kết luận buổi làm việc, để đánh giá chính xác tính chất, mức độ ảnh hưởng của sự cố, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với đơn vị có đủ năng lực hoàn thành việc lấy mẫu, phân tích thành phần bụi thạch cao phát tán và các thành phần môi trường xung quanh. Kết quả phân tích là cơ sở để xác định mức độ ảnh hưởng, đồng thời cung cấp thông tin công khai, minh bạch cho người dân.

Doanh nghiệp cũng phải thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bụi thạch cao đã phát tán theo quy định về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc lấy mẫu, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng rà soát toàn bộ quy trình vận hành nhà máy, đặc biệt là quy trình đóng, mở cánh hướng đường khói đi tắt và hệ thống khử lưu huỳnh (FGD), bảo đảm vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, không để tái diễn sự cố.

Doanh nghiệp phải kiểm tra, khắc phục hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; khôi phục dữ liệu trong giai đoạn xảy ra sự cố để cung cấp cho cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong quá trình vận hành tổ máy số 3.

Hệ thống quan trắc tự động của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Đối với UBND phường Nam Triệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố yêu cầu địa phương phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y cùng với doanh nghiệp rà soát, kiểm đếm, xác định cụ thể thiệt hại thực tế về nhà ở, sinh hoạt, cây trồng, hoa màu của các hộ dân tại tổ dân phố Đoan Lễ làm căn cứ giải quyết hỗ trợ, bồi thường.

Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm giám sát việc vệ sinh môi trường, chi trả hỗ trợ, bồi thường; kịp thời thông tin kết quả kiểm tra, phân tích mẫu môi trường đến người dân.

Sở Công Thương phối hợp kiểm tra, rà soát quy trình vận hành kỹ thuật tổ máy số 3 và các thiết bị liên quan. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục phối hợp thu thập tài liệu, dữ liệu, đánh giá yếu tố vi phạm (nếu có).

Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp lấy mẫu, phân tích đối chứng các thông số chất lượng môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng; hỗ trợ kiểm tra, trích xuất dữ liệu hệ thống quan trắc khí thải tự động của doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, UBND phường Nam Triệu và các đơn vị liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện về đơn vị trước ngày 24/11/2026.

Trước đó, Đại đoàn kết có bài viết: “Hải Phòng: Bụi trắng phủ khu dân cư, nhà máy nhiệt điện nhận do sự cố tổ máy”. Theo phản ánh, từ chiều ngày 7/11 đến sáng 9/11, người dân tổ dân phố Đoan Lễ (phường Nam Triệu) phản ánh bụi trắng và các vật thể rắn màu trắng, nghi là thạch cao, xuất hiện dày đặc trên mái nhà, đường sá, sân vườn và khu vực đầm nuôi thủy sản. Một số vật thể có kích thước khoảng 0,2-1 cm, kết thành từng cụm, rơi xuống mặt đất.

Qua rà soát nhật ký vận hành, kiểm tra thiết bị và khảo sát thực tế, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng bước đầu xác định sự cố liên quan đến quá trình chuyển đổi trạng thái cánh hướng đường khói đi tắt tại hệ thống khử lưu huỳnh của tổ máy số 3.

Hiện tượng bụi trắng đục, vật thể rắn xuất hiện dày đặc trên đường giao thông, mái nhà, sân vườn tại phường Nam Triệu, Hải Phòng từ ngày 7-9/11. Ảnh: NDCC.

Theo giải trình của doanh nghiệp, quá trình đóng, mở cánh hướng kéo dài hơn 10 phút khiến lượng thạch cao bám, tích tụ tại khu vực cánh hướng và đường khói bong tách, bị cuốn theo dòng khí thoát ra ngoài qua ống khói. Hướng gió Bắc tại thời điểm xảy ra sự việc được cho là khiến bụi phát tán về khu dân cư lân cận.

Đến hết ngày 12/11, doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền và đại diện người dân khảo sát thực tế tại các hộ dân nhằm ghi nhận phạm vi, mức độ ảnh hưởng đến nhà ở, công trình, cây cối, vật dụng và sinh hoạt.

Trao đổi với PV, ông Đào Văn Kiên, Phó phòng Hành chính lao động, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xác nhận, đến nay, đơn vị quan trắc đã hoàn tất công tác lấy mẫu. Dự kiến kết quả phân tích sẽ có trong ngày 24/11.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Triệu cho biết: Hiện, người dân tổ dân phố Đoan Lễ đang chờ kết quả phân tích mẫu để xác định cụ thể thành phần bụi, mức độ ảnh hưởng đến môi trường. Chính quyền địa phương sẽ căn cứ kết quả quan trắc để yêu cầu doanh nghiệp triển khai các biện pháp khắc phục và giải quyết quyền lợi cho những hộ bị ảnh hưởng.

Tổ dân phố Đoan Lễ (phường Nam Triệu, Hải Phòng) có hơn 800 hộ dân sinh sống với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 10 ha.