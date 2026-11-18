Chiều 18-11, Đoàn công tác của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị, phân loại đô thị và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai các chủ trương, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động, xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 70%, tăng so với mức 59,69% của năm 2025; toàn tỉnh có 22 đô thị, gồm 1 đô thị loại I, 5 đô thị loại II và 16 đô thị loại III. Đồng thời, phấn đấu phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và diện tích cây xanh đô thị.

Về công tác quy hoạch, tỉnh đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20-10-2026. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức không gian phát triển đô thị theo hướng tích hợp, đa cực, gắn với các cực tăng trưởng phía bắc, trung tâm và phía nam tỉnh.

Đối với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét. Hiện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đang thẩm tra, dự kiến chương trình được phê duyệt trong tháng 12-2026. Cùng với đó, toàn tỉnh có 23 đơn vị hành chính cấp xã thuộc đối tượng lập kế hoạch phát triển đô thị, gồm 16 phường và 7 xã dự kiến thành đô thị. Đến nay, 18 đơn vị đã được phê duyệt báo cáo đề xuất và đang lập kế hoạch; 5 đơn vị còn lại đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, tỉnh đang hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Hồ sơ đề án đã cơ bản hoàn thiện và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của Cục Phát triển đô thị. Tỉnh định hướng ưu tiên triển khai tại các đô thị Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm và Cam Ranh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Cục Phát triển đô thị đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị thời gian qua, nhất là việc chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên, bố trí và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trong điều kiện ngân sách còn hạn chế; tập trung hoàn thiện những chỉ tiêu chưa đạt, từng bước nâng cao chất lượng đô thị và tỷ lệ đô thị hóa. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch phát triển đô thị cấp xã, bảo đảm sự đồng bộ với chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển đô thị trong thời gian tới.